Стопроцентная вина работодателя: по делу о взрыве на шахте Костенко установлено 19 ответственных

Состоялось итоговое заседание правительственной комиссии по расследованию причин пожара с последующим взрывом на шахте имени Костенко в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Тщательная работа по изучению технической документации, свидетельских показаний и других материалов велась с привлечением научно-исследовательских и экспертных организаций Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.

"В результате установлено: пожар и дальнейший взрыв метановоздушной смеси произошли из-за возгорания газа (метан) от механической искры, которая образовалась вследствие удара и трения элементов скребкового конвейера. Сам газ выделился из нижележащего пласта. Комиссией также выявлены нарушения требований промышленной безопасности. В частности, отмечены неудовлетворительная организация работ и отсутствие необходимого производственного контроля за опасными производственными факторами. К ним в том числе относится выполнение пыле-взрывозащитных мероприятий в закрепленных горных выработках", — говорится в сообщении.

По результатам работы комиссии определена стопроцентная вина работодателя, установлено 19 ответственных лиц, допустивших нарушения требований безопасного ведения работ.

Материалы расследования переданы в правоохранительные органы.

Напомним, 28 октября на шахте имени Костенко прогремел взрыв, который унёс жизни 46 шахтёров. Ещё 24 горняка былм госпитализированы с места аварии. Генпрокуратура начала расследование причин ЧП. После трагедии Президент Казахстана поручил прекратить сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Правительство Казахстана и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Сумма сделки составила 286 миллионов долларов, что привело к уменьшению стоимости собственного капитала ArcelorMittal на 800 миллионов долларов.

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев объявил, что предприятие выкупил Андрей Лаврентьев. Казахстанский бизнесмен, помимо приобретения активов, обязуется вложить еще 3 млрд долларов США в модернизацию производства и защиту экологии региона.

"АрселорМиттал Темиртау" официально переименована в QARMET.