Стопроцентная вина работодателя: по делу о взрыве на шахте Костенко установлено 19 ответственных
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Состоялось итоговое заседание правительственной комиссии по расследованию причин пожара с последующим взрывом на шахте имени Костенко в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Тщательная работа по изучению технической документации, свидетельских показаний и других материалов велась с привлечением научно-исследовательских и экспертных организаций Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.
"В результате установлено: пожар и дальнейший взрыв метановоздушной смеси произошли из-за возгорания газа (метан) от механической искры, которая образовалась вследствие удара и трения элементов скребкового конвейера. Сам газ выделился из нижележащего пласта. Комиссией также выявлены нарушения требований промышленной безопасности. В частности, отмечены неудовлетворительная организация работ и отсутствие необходимого производственного контроля за опасными производственными факторами. К ним в том числе относится выполнение пыле-взрывозащитных мероприятий в закрепленных горных выработках", — говорится в сообщении.
По результатам работы комиссии определена стопроцентная вина работодателя, установлено 19 ответственных лиц, допустивших нарушения требований безопасного ведения работ.
Материалы расследования переданы в правоохранительные органы.
Напомним, 28 октября на шахте имени Костенко прогремел взрыв, который унёс жизни 46 шахтёров. Ещё 24 горняка былм госпитализированы с места аварии. Генпрокуратура начала расследование причин ЧП. После трагедии Президент Казахстана поручил прекратить сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".
Правительство Казахстана и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Сумма сделки составила 286 миллионов долларов, что привело к уменьшению стоимости собственного капитала ArcelorMittal на 800 миллионов долларов.
Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев объявил, что предприятие выкупил Андрей Лаврентьев. Казахстанский бизнесмен, помимо приобретения активов, обязуется вложить еще 3 млрд долларов США в модернизацию производства и защиту экологии региона.
"АрселорМиттал Темиртау" официально переименована в QARMET.
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