"АрселорМиттал Темиртау" официально переименована

В Темиртау на встрече с трудовым коллективом компании аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев представил акционера Qazaqstan Steel Group Андрея Лаврентьева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.

"Конечно, перед новым владельцем стоят важные задачи, в первую очередь по обеспечению и созданию условий безопасности труда, повышению уровня благосостояния работников, а также предстоит активно участвовать и помогать развивать местное сообщество через социальные проекты", – сказал Ермаганбет Булекпаев.

Также на встрече Андрей Лаврентьев представил Вадима Басина в качестве генерального директора компании QARMET.

Напомним, ранее министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев объявил, что предприятие выкупил Андрей Лаврентьев.

Казахстанский бизнесмен, помимо приобретения активов, обязуется вложить еще 3 млрд долларов США в модернизацию производства и защиту экологии региона, из которых 1,3 млрд долларов будет инвестировано уже в будущем году.

Отметим, Правительство Казахстана и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Сумма сделки составила 286 миллионов долларов, что привело к уменьшению стоимости собственного капитала ArcelorMittal на 800 миллионов долларов.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве прокомментировал переименование "АрселорМиттал Темиртау".