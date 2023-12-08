Правительство завершило сделку с ArcelorMittal о передаче двух предприятий Казахстану
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Правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
По информации Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан, эта сделка имеет важное значение для будущего этих предприятий и их устойчивого развития.
Согласно условиям соглашения, QIC взял на себя полное управление и ответственность за деятельность этих предприятий, которые будут ребрендированы и получат новое название. ArcelorMittal, владевшая этими активами с 1995 года, существенно способствовала развитию металлургической и горнодобывающей отраслей в Казахстане.
Новый владелец - правительство Казахстана предпринимает все меры не только по сохранности и улучшению эффективности бизнес-процессов этих предприятий, но и стремится максимально обеспечить их стабильную работу и внедрение инноваций.
Сумма сделки составила 286 миллионов долларов, что привело к уменьшению стоимости собственного капитала ArcelorMittal на 800 миллионов долларов. Руководство ArcelorMittal выразило благодарность сотрудникам за их вклад и достижения за последние 28 лет, отметив значимость времени, проведенного в Казахстане.
ArcelorMittal также пожертвовала 16 миллиардов тенге в благотворительный фонд "Қазақстан халқына", направленные на поддержку проектов в области здравоохранения и образования Карагандинской области, в том числе на развитие города Темиртау.
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