Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира в Тунисе
Сегодня, 20:13
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Сегодня, 20:13Сегодня, 20:13
163Фото: НОК РК
Теннисистка из Казахстана Жибек Куламбаева провела финальный матч парного разряда на грунтовом турнире серии ITF в тунисском Хаммамете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Спортсменка из Казахстана в паре с нидерландской теннисисткой Жасмин Гимбрере встретилась на корте против австралийско-российского дуэта Кайла Макфи — Ксения Зайцева и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 7:5.
Таким образом казахстанка и нидерландка стали чемпионками турнира.
Отметим, что недавно казахстанская теннисистка выступила в составе сборной в квалификации "Кубка Билли Джин Кинг" в матче против Японии в Токио. Куламбаева в паре с Анной Данилиной выиграла парную встречу, но казахстанки потерпели поражение в противостоянии.
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