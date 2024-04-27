Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира в Тунисе

Теннисистка из Казахстана Жибек Куламбаева провела финальный матч парного разряда на грунтовом турнире серии ITF в тунисском Хаммамете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Спортсменка из Казахстана в паре с нидерландской теннисисткой Жасмин Гимбрере встретилась на корте против австралийско-российского дуэта Кайла Макфи — Ксения Зайцева и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 7:5.

Таким образом казахстанка и нидерландка стали чемпионками турнира.

Отметим, что недавно казахстанская теннисистка выступила в составе сборной в квалификации "Кубка Билли Джин Кинг" в матче против Японии в Токио. Куламбаева в паре с Анной Данилиной выиграла парную встречу, но казахстанки потерпели поражение в противостоянии.