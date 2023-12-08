Правительство Казахстана объявило нового собственника "АрселорМиттал Темиртау"

Новым инвестором "АрселорМиттал Темиртау" стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на пресс-конференции в Правительстве сообщил, что сделка по "АрселорМиттал Темиртау" официально завершена. Все документы подписаны.

"Весь переговорный период занял 11 раундов. Семь последних были проведены после создания нового министерства промышленности и строительства с сентября 2023 года", - сказала Шарлапаев.

Акции Лакшми Миттала официально перешли в юрисдикцию Казахстана. Индийский миллиардер продал свою долю в предприятии.

Стоимость двух полноценно работающих предприятия - АрселорМиттал Темиртау и Актауский завод по производству труб - составила 286 миллионов долларов.

"Эта именно та сумма, которую получил Арселор. Мы не потратили на реализацию этой сделки средства из республиканского бюджета. Новый инвестор возмёт на себя все обязательства по погашению долгосрочных и краткосрочных обязательств по АрселорМитталу, которые существуют", - сказал Шарлапаев.

Со стороны АрселорМиттал подписан полный отказ от претензий к Республике Казахстан.

Также АрселорМиттал сделает пожертвование в 16 миллиаров тенге в Фонд "Казакстан халкына". Средства будут направлены на развитие образования и здравоохранения в Карагандинской области.

Бизнесмен Андрей Лаврентьев выступает самостоятельным казахстанским инвестором, его компании отношения к данному проекту не имеют. По условиям, он вложит три миллиарда долларов в модернизацию комбината и шахт, полтора из них, как и сообщалось ранее, сразу же единым траншем. За акции Лакшми Миттала заплатил также Лаврентьев. Кроме того он должен исполнить все обязательства по зарплатам сотрудников АМТ и социальным пакетам.

Но компании "Арселор Миттал Темиртау" больше не будет. Предприятие ожидает ребрендинг.

Также сегодня стало известно, что Правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану.

Напомним, 28 октября на шахте имени Костенко прогремел взрыв, который унёс жизни 46 шахтёров. Ещё 24 горняка были госпитализированы с места аварии. Генпрокуратура начала расследование причин ЧП. После трагедии Президент Казахстана поручил прекратить сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление предприятия в госсобственность.

Как пишет Forbes, Андрей Лаврентьев - председатель совета директоров и акционер АО "Группа компаний "Аллюр", в которое входят ТОО "Агромашхолдинг" и ТОО "СарыаркаАвтоПром". Группа является официальным производителем, дистрибьютором и партнером на территории Казахстана автобрендов Chevrolet, Kia, JAC и LADA. Имеет восемь собственных дилерских центров, в Астане и Алматы. Владеет 65% АО "Агромашхолдинг KZ". Совместно с Арманжаном Байтасовым является соучредителем радиостанции "Бизнес-FM". Также он является президентом Федерации триатлона Костанайской области, а кроме того участвует в проектах "Дом мамы", YPO Kazakhstan, IQanat.