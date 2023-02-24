Стали известны имена погибших сотрудников "Казавиаспаса"

Фото: kazaviaspas.kz

В МЧС Казахстана опубликовали имена погибших при жёсткой посадке вертолёта в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"От имени всего коллектива МЧС Казахстана выражаем искренние слова соболезнования родным и близким погибших во время авиационного происшествия 23 февраля на территории Западно-Казахстанской области", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне вертолёт АО "Казавиаспас" МЧС РК совершил жёсткую посадку в 54-х километрах от Уральска 23 февраля в 15:38. Он летел по маршруту Атырау-Уральск-Атырау. В результате происшествия погибли четыре сотрудника "Казавиаспаса". Два члена экипажа пострадали.

По данному факту МВД начато досудебное расследование.

В Комитете гражданской авиации сообщили, что в Казахстане проверят все компании, эксплуатирующие вертолёты Ми-8.