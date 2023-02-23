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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 20:01
279
Сегодня, 20:01
279
Фото: pixabay.com

ЧП с вертолётом: четыре человека погибли в ЗКО

Поисковая группа МЧС добралась до вертолёта, совершившего жёсткую посадку в ЗКО. По данным спасателей, погибли четыре  человека, двое пострадали, передаёт BaigeNews.kz.

Комитет гражданской авиации МИИР РК выразил соболезнования родным и близким погибших граждан. 

Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК вылетают на место авиационного происшествия.

Напомним, вертолёт Ми-8 АО “Казавиаспас”, совершавший облёт трубопровода по заказу АО “Казтрансойл”, совершил жесткую посадку в шести километрах от населённого пункта Чапурино в Западно-Казахстанской области. По предварительным данным, на борту находились пять членов экипажа и два пассажира.

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#происшествие #вертолет #гибель #ЗКО #казавиаспас
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:01
279
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