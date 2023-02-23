Досудебное расследование начато по факту авиапроисшествия в ЗКО

Фото: МЧС РК

Досудебное расследование начато по факту жёсткой посадки вертолёта АО "Казавиаспас" в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

"23 февраля данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДП на транспорте по части 3 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В настоящее время под надзором Главной транспортной прокуратуры РК проводится досудебное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", - сообщили в МВД.

Вертолёт АО "Казавиаспас" МЧС РК совершил жёсткую посадку в 54-х километрах от Уральска 23 февраля в 15:38. Он летел по маршруту Атырау-Уральск-Атырау. В результате происшествия погибли четыре сотрудника "Казавиаспаса". Два члена экипажа пострадали.

Пресс-служба МЧС предоставила фотокадры спасения выживших в данном авиапросишествии.