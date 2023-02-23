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МЧС РК Вчера, 23:45
108
Вчера, 23:45
108
Фото: МЧС РК

Досудебное расследование начато по факту авиапроисшествия в ЗКО

Досудебное расследование начато по факту жёсткой посадки вертолёта АО "Казавиаспас" в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК. 

"23 февраля данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДП на транспорте по части 3 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В настоящее время под надзором Главной транспортной прокуратуры РК проводится досудебное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", - сообщили в МВД.

Вертолёт АО "Казавиаспас" МЧС РК совершил жёсткую посадку в 54-х километрах от Уральска 23 февраля в 15:38. Он летел по маршруту Атырау-Уральск-Атырау. В результате происшествия погибли четыре сотрудника "Казавиаспаса". Два члена экипажа пострадали. 

Пресс-служба МЧС предоставила фотокадры спасения выживших в данном авиапросишествии. 

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#МЧС РК #вертолет #ЗКО #расследование
BaigeNews.kz
Вчера, 23:45
108
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