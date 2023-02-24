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ЧП с вертолётом "Казавиаспаса" в ЗКО: КГА проверит все авиакомпании, эксплуатирующие Ми-8
В Казахстане проверят все компании, эксплуатирующие вертолёты Ми-8, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.
"Авиационная администрация Казахстана проведёт внеплановые инспекционные проверки деятельности авиакомпаний, эксплуатирующих ВС типа Ми-8. По результатам проверок при случае выявления нарушений, имеющих системный характер, будут приостановлены соответствующие сертификаты и свидетельства, пока все вопросы по безопасности полётов не будут решены", - говорится в сообщении.
После жёсткой посадки вертолёта "Казавиаспаса" генеральный директор Авиационной администрации Казахстана Каталин Раду провёл экстренное совещание Операционного центра по случаю авиапроисшествия с Ми-8.
"В совещании приняли участие представители департаментов лётной годности, лётной эксплуатации, аэронавигации, лицензирования, авиационной медицины, поиска и спасания и управления безопасности полётов. Операционным центром активирован аварийный план ААК, обсуждены вопросы обеспечения безопасности полётов и подготовлены документы для проведения расследования", - отметили в комитете.
Как уточнили в КГА, сертификат лётной годности ВС Ми-8, с которым произошло авиапроисшествие, был выдан 3 мая 2022 года. Дата выпуска вертолёта - 27 января 2021 года. Он зарегистрирован в Государственном реестре гражданских воздушных судов Казахстана 14 апреля 2022 года (номер свидетельства 1273, государственный и регистрационный опознавательный знак ВС UP-MI874).
Отметим, что АО "Казавиаспас" имеет действующее свидетельство на право выполнения авиационных работ, выданное Авиационной администрацией Казахстана 1 октября 2021 года. Авиакомпания эксплуатирует 33 вертолёта (девять вертолётов Ми-8, два - Ми-171, два - Ка-32, 16 единиц ЕС-145, две единицы Н-145, две единицы Н-130).
Напомним, вертолёт Ми-8 "Казавиаспаса, совершавшая облёт трубопровода в ЗКО, совершил жёсткую посадку. На борту находились шесть человек, четверо из которых погибли.
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