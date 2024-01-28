Шавкат Рахмонов встретился с красавицей-боксёршей из Казахстана

Известная боксерша Балауса Муздиман, которая по праву считается одной из самых красивых спортсменок Казахстана, опубликовала в социальной сети снимок с непобеждённым отечественным бойцом ММА Шавкатом Рахмоновым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Немного о вчерашнем в пяти фото", — оставила коммантарий в Instagram Муздиман о прошедшем мероприятии в Алматы, где также побывал "Номад".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ulya | Boxing Promoter (@milaulya_)

Напомним, что последнее на сегодняшний день выступление Балаусы Муздиман на ринге состоялось в конце прошлого года в Алматы. В нем она победила техническим нокаутом египтянку Мариам Габри.

Между тем, фанаты Рахмонова ещё помнят признания журналистки Лоры Санко — горячей поклонницы Шавката о том, что от казахстанского файтера "у неё мурашки". Позже комплимент Лоры прокомментировал сам Шавкат, сказав, что ему приятно. Видео со словами американской журналистки стало вирусным на столько, что позже ей пришлось оправдываться прямом эфире, что "она вообще-то не то имела ввиду". А спортивный менеджер Шавката не раз упоминал, что "блондинки его любят".

Напомним, казахстанец победил американца Стивена Томпсона досрочно — удушающим приёмом во втором раунде из трёх запланированных. Между тем, это вторая в этом году победа Рахмонова над соперником из США. В марте на турнире UFC 285 казахстанец "удосрочил" американца Джеффа Нила. После чего Шавката официально назвали лучшим непобеждённым бойцом UFC.

Ранее "Номад" высказался на тему нашумевшего российского сериала "Слово пацана". А недавно Шавкат дал любопытное интервью журналистке и бывшей модели журнала Playboy Нине Мари Даниэль. Отвечая на вопросы, казахстанец даже пообещал спасти Землю от атаки инопланетян.