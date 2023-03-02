“У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США

Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов прокомментировал видео, на котором журналистка UFC Лора Санко восхищалась им, передаёт BaigeNews.kz.

Осенью прошлого года во время передачи UFC Weigh-in Show Санко заявила, что "у неё мурашки по коже" от непобеждённого казахстанского бойца.

"Шавкат Рахмонов. Ах, этот мужчина! У меня мурашки по коже от него. Я никогда не брала у него интервью, но если я это сделаю, то я буду нервничать. Но я хочу этого", - сказала ведущая.

Казахстанский боец сообщил, что смотрел это видео.

“Да-да, видел. Ничего не могу сказать. Конечно, как мужчине приятно, когда женщина восхищается. В принципе, нормально отношусь”, - смущённо заявил Рахмонов на пресс-конференции перед боем с Джеффом Нила.

Напомним, свой следующий бой Шавкат Рахмонов проведет против него утром в воскресенье, 5 марта, в Лас-Вегасе. Бой пройдет в рамках турнира UFC 285.