- На вакцинацию скота потратят 66 миллионов доз препаратов в Казахстане 15:28 48
- Видео с қыз ұзату Камшат Жолдыбаевой появилось в Сети 15:23 90
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 15:13 90
- Куда потратят конфискованные у коррупционеров 120 млрд тенге, рассказали в Минфине 15:11 91
- Насколько увеличат стипендии студентов и магистрантов в Казахстане 15:10 101
- Как будут передавать в госсобственность конфискованные люксовые вещи, рассказали в Минфине 15:05 99
- Ты меня уважаешь? В Таразе подростку сломали руку за то, что поздоровался только одной рукой 14:51 185
- В Щучинске нашли пистолет-пулемёт времён Второй мировой войны 14:18 237
- Столичный биолог рисует казахские узоры с помощью бактерий 14:13 229
- Сократятся сроки ответа госслужащих журналистам - глава МИОР 14:09 208
- Жизнь после COVID-19. Врачи назвали сроки и последствия постковидного синдрома 13:47 284
- В Астане начали обучать пресс-секретарей госорганов, как работать со СМИ 13:35 330
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 13:23 411
- Скандал вокруг "Весновки": более 140 квартир попали под арест в Алматы 13:04 561
- В Казахстане решили сохранить розничный налог для МСБ 12:33 360
- Директор школы в Астане убила своего мужа 12:25 2025
- Токаев отправил в отставку судей в регионах 12:14 495
- Проезд в столичных автобусах будет бесплатным 19 марта 11:45 374
- Из-за падения курса доллара ожидается снижение цен на товары — Минфин 11:32 398
- На 22% подняли зарплату работникам сферы культуры 11:17 499
- Порядка 312 миллионов тенге выплатили жертвам пыток и преступлений - Генпрокуратура 11:13 338
- Мошенники в социальных сетях предлагают пенсионерам снять накопления из ЕНПФ 10:48 381
- 145 иностранцев выдворили за неделю из Казахстана 10:15 600
- Около 100 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки 09:58 390
- Черту бедности в Казахстане будут определять по-новому 09:46 573
- В Казахстане возродили легендарный эстрадный ансамбль "Гульдер" 09:34 490
- Премьер Смаилов встретился с послом КНР в Казахстане Чжан Сяо 09:22 400
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 09:00 563
- Разработанная казахстанскими селекционерами пшеница "Таймас" получила патент 08:47 439
- Министр транспорта Греции подал в отставку из-за столкновения поездов 08:35 424
- Четыре компании хотят засудить из-за построенного по госпрограмме дома в ВКО 07:41 504
- В школах Экибастуза установлены конвекторные системы отопления 06:22 761
- В Казахстане стартовал приём заявок от молодёжи на льготный микрокредит 05:43 748
- Зарегистрировать ОСИ в Казахстане теперь можно в один клик 04:17 535
- Артиллерийский снаряд обнаружили в заброшенном бомбоубежище в Алматы 03:18 667
- Следователь из Караганды стала чемпионкой Азии по джиу-джитсу 02:30 597
- Какой погоды ждать казахстанцам в марте 01:41 642
- TikTok вводит ограничения для детей и подростков 00:38 696
- Хакеры требовали выкуп в биткоинах от казахстанской госкомпании 01.03.2023 706
- Били и держали удар: о чём дискутировали партии на дебатах 01.03.2023 598
- Тело младенца нашли в реке в Алматы 01.03.2023 719
- Дороги перекрыли в трёх областях Казахстана 01.03.2023 620
- ЕС не вносил Казахстан в "чёрный список" - заявление представительства Союза в Казахстане 01.03.2023 622
- Дисквалифицированный за допинг Бауыржан Исламхан стал игроком "Ордабасы" 01.03.2023 669
- Крупный энергетический проект реализуют компании из Саудовской Аравии в Казахстане 01.03.2023 643
- Теледебаты: что политические партии обещают казахстанцам 01.03.2023 744
- У преступной группы в ЗКО изъяли тысячи рогов сайги 01.03.2023 543
- В Казахстане начались предвыборные дебаты политических партий 01.03.2023 622
- Выборы-2023: кандидаты в депутаты озвучили проблемы, с которыми хотят бороться 01.03.2023 644
- Исторический центр Казахстана может потерять свой облик 01.03.2023 918
- На смену волнам тепла придут морозы в Казахстане 01.03.2023 699
- День благодарности: посетителей кинотеатра чуть не довели до слёз в Астане 01.03.2023 857
- Давку у автоЦОНа устроили жители Мангистауской области 01.03.2023 497
- "Казахстану нужен механизм компенсаций от влияния антироссийских санкций" - эксперт о визите Блинкена 01.03.2023 600
- Анатолию Кашпировскому спасли жизнь в Шымкенте 01.03.2023 1562
- Под видом отпускных выплат из КТЖ похитили 82 миллиона тенге 01.03.2023 682
- КТЖ построит терминал в порту Китая 01.03.2023 642
- Численность населения Казахстана приблизилась к 20 миллионам 01.03.2023 725
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 769
- Пистолет изъяли у студента в Алматы 01.03.2023 621
- Суд обязал министерство выплатить олимпийцу Уланову 45 тысяч долларов 01.03.2023 985
- Павлодарец задержан по подозрению в размещении фейковых объявлений о сдаче квартиры 01.03.2023 773
- Более тридцати интернет-ресурсов заблокировали в Казахстане 01.03.2023 642
- Приём Блинкена: визит госсека США в Казахстан прокомментировал китаевед 01.03.2023 1372
- Туристский взнос в Казахстане сделают фиксированным 01.03.2023 783
- Стали известны имена обладателей стипендии "Болашак" 01.03.2023 793
- Президентские выборы в Турции: Эрдоган назвал дату 01.03.2023 822
- Мобильное приложение будет предупреждать казахстанцев о возможном землетрясении 01.03.2023 578
- Информацию об отсрочке и освобождении от армии начнут рассылать по SMS 01.03.2023 827
- Bereke bank прекратит обслуживание карт "Мир" российского "Сбербанка" с 6 марта 01.03.2023 676
- Снижение инфляции в Казахстане до 9-12% обещает Нацбанк 01.03.2023 662
- Катастрофа в Греции: число погибших выросло, в стране объявлен траур 01.03.2023 1062
- Казахстанская теннисистка Ева Корышева попала в ТОП-50 лучших игроков Европы 01.03.2023 672
- Репчатый лук и помидоры дорожают в Казахстане 01.03.2023 706
- Стадо сайгаков засняли рядом с Астаной 01.03.2023 1007
- В День благодарности астанчане возложили цветы к мемориалу в честь медработников 01.03.2023 673
- В Казахстане перестанут высылать беженцев на родину, если там им угрожает опасность 01.03.2023 955
- Похищение человека предотвратили в Алматы 01.03.2023 646
- Fashion-сегмент - лидер казахстанского онлайн-рынка 01.03.2023 598
- Почему тенге укрепился к доллару в феврале, объяснили в Нацбанке 01.03.2023 669
“У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США
Казахстанский боец Шавкат Рахмонов прокомментировал видео, на котором журналистка UFC Лора Санко восхищалась им, передаёт BaigeNews.kz.
Осенью прошлого года во время передачи UFC Weigh-in Show Санко заявила, что "у неё мурашки по коже" от непобеждённого казахстанского бойца.
"Шавкат Рахмонов. Ах, этот мужчина! У меня мурашки по коже от него. Я никогда не брала у него интервью, но если я это сделаю, то я буду нервничать. Но я хочу этого", - сказала ведущая.
Казахстанский боец сообщил, что смотрел это видео.
“Да-да, видел. Ничего не могу сказать. Конечно, как мужчине приятно, когда женщина восхищается. В принципе, нормально отношусь”, - смущённо заявил Рахмонов на пресс-конференции перед боем с Джеффом Нила.
Напомним, свой следующий бой Шавкат Рахмонов проведет против него утром в воскресенье, 5 марта, в Лас-Вегасе. Бой пройдет в рамках турнира UFC 285.
-
Trend news
- Видео с қыз ұзату Камшат Жолдыбаевой появилось в Сети 15:23 59
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 15:13 73
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 13:23 398
- Директор школы в Астане убила своего мужа 12:25 1942
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 09:00 560
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 765
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 1119
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 890
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 4037
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 1651
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 1318
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 4974
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 2287
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 1397
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1581
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 11631
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1687
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 10224
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 14138
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 1638
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 2867
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1203
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 6904
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16118
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 24229
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 2883
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 1750
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3555
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 1914
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2131
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 41800
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1652
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 3175
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5252
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 10819
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 2591
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27058
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 3301
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 3787
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 1857
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 4690
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38558
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 3081
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2030
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 3054
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3257
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19583
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 3375
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8205
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37678
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 2765
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 3009
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14161
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8417
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 4219
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 2886
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 120366
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 3971
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3627
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 4662
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2731
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7977
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9743
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 6872
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 3383
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 13672
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 58587
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3493
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 3463
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 5524
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2808
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3737
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3599
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16939
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6634
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 32181
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 3754
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 4442
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 4362
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 73267
-
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1744
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 1396
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1714
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 1756
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 1883
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1716
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1695
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 2121
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1803
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1970
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 2141
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2728
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 2541
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2186
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 2167
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 2129
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 2372
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 2221
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2935
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2742
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2888
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2497
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2679
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2853
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 2988
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 3382
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 3163
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 3054
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 3216
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 3522
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3171
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 3138
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 3057
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2968
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3164
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3311
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 3269
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 3341
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 3417
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3137
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 4893
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3381
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 3485
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3303
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 3246
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 3376
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3410
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3482
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3159
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3426
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 3351
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3422
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3528
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 3905
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3532
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3719
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3354
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 4028
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3839
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 5168
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4019
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3956
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 5041
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 4082
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4584
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 4246
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 4553
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4802
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4660
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4663
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4540
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4322
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 4635
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4640
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4598
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 4676
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4938
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 4839
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 5113
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 5247