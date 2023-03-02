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  • “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США
instagram.com/shavkatrakhmonov94 Сегодня, 15:13
95
Сегодня, 15:13
95
Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94

“У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов прокомментировал видео, на котором журналистка UFC Лора Санко восхищалась им, передаёт BaigeNews.kz.

Осенью прошлого года во время передачи UFC Weigh-in Show Санко заявила, что "у неё мурашки по коже" от непобеждённого казахстанского бойца.

"Шавкат Рахмонов. Ах, этот мужчина! У меня мурашки по коже от него. Я никогда не брала у него интервью, но если я это сделаю, то я буду нервничать. Но я хочу этого", - сказала ведущая.

Казахстанский боец сообщил, что смотрел это видео.

“Да-да, видел. Ничего не могу сказать. Конечно, как мужчине приятно, когда женщина восхищается. В принципе, нормально отношусь”, - смущённо заявил Рахмонов на пресс-конференции перед боем с Джеффом Нила.

Напомним, свой следующий бой Шавкат Рахмонов проведет против него утром в воскресенье, 5 марта, в Лас-Вегасе. Бой пройдет в рамках турнира UFC 285.

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#Шавкат Рахмонов #ММА #США
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 15:13
95
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