Шавкат Рахмонов ответил на вопрос о "Слове пацана"

Топовый казахстанский боец Шавкат Рахмонов в интервью телеканалу "Матч ТВ" высказался на тему нашумевшего российского сериала "Слово пацана", передаёт BaigeNews.kz.

"Да-да, в Казахстане его смотрят, многие советовали мне, но я не смотрел. Потом, наверное. Сейчас времени мало совсем", — признался Шавкат Рахмонов.

Отмечается, что в одном из ранних интервью телеканалу Рахмонов рассказывал, что до боёв в 2010-2011-м работал грузчиком на рынке "Шыгыс" в Караганде. Сейчас во время съёмок документального видео Рахмонов приехал на тренировку на самом популярном внедорожнике у бойцов ММА — "Гелендвагене".

"Я недавно его купил. С детства мечтал о такой машине, в принципе, как себя помню, ездил за рулём. Мне эта машина нравится, некоторым — не очень, будто недостаточно комфортная, а мне — да. Я бы еще пару таких купил", — признался Рахмонов.

Напомним, казахстанец победил американца досрочно — удушающим приёмом во втором раунде из трёх запланированных.

На турнир прибыл экс-президент США Дональд Трамп. Политик приехал поболеть за американца Колби Ковингтона, которому бывший президент пообещал посетить этот бой.

Известно, что у Шавката Рахмонова немало поклонников не только в Казахстане, но и в США, а также в других странах. Недавно "Номад" даже заставил американского журналиста заговорить по-казахски. Также почти год назад в соцсетях завирусилось признание обворожительной фанатки Шавката — журналистки Лоры Санко, которая поведала телезрителям, что от казахстанского файтера у неё "мурашки". Она также рассказала, что за свои слова ей даже пришлось объясняться с мужем. Кстати, однажды казахстанский боец и его горячая фанатка стали героями мультфильма.

Между тем, это вторая в этом году победа Рахмонова над соперником из США. В марте на турнире UFC 285 казахстанец "удосрочил" американца Джеффа Нила. После чего Шавката официально назвали лучшим непобеждённым бойцом UFC.