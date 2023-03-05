Шавкат Рахмонов досрочно выиграл топовый поединок в UFC

Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов одержал победу над топовым бойцом в турнире UFC 285 в США. Это 17-я по счёту досрочная победа Шавката, передаёт BaigeNews.kz.

В Лас-Вегасе казахстанец в третьем раунде одолел американца Джеффа Нила удушающим приёмом. Для Джеффа это пятое поражение, Шавкат пока остаётся непобеждённым.

Напомним, при взвешивании Нил не сумел уложиться в рамки полусредней весовой категории, показав на весах 175 фунтов (79,37 кг), перевес составил два килограмма. Шавкат принял решение принять поединок и "спасти" его от отмены, таким образом, американец отдаст 30 процентов своего гонорара казахстанцу.

Отметим, за Шавката болеют фанаты из разных уголков планеты. К примеру, осенью прошлого года во время передачи UFC Weigh-in Show Американская журналистка Лора Санко заявила, что "у неё мурашки по коже" от непобеждённого казахстанского бойца.