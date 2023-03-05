Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова

Фото: instagram/sayatus

История про восторженную фанатку Шавката Рахмонова — американскую журналистку Лору Санко получила продолжение после победы казахстанского бойца в топовом бое UFC. В сети стали распространять мемы и видео с её интервью с "Номадом", передаёт BaigeNews.kz.

Спортивный менеджер Саят Абдрахманов в сторис на своей странице в Instagram опубликовал фото, как симпатичная американка берет интервью у Шавката Рахмонова.

"Это что за связка?" — подписал он фото.

Подпись под другой фотографией в сториз Абдрахманова гласит: "Блондинки его любят".

Между тем, фанаты Рахмонова ещё помнят признания Лоры Санко о том, что от казахстанского файтера "у неё мурашки". Позже комплимент Лоры прокомментировал сам Шавкат, сказав, что ему приятно. Видео со словами американской журналистки стало вирусным на столько, что позже ей пришлось оправдываться прямом эфире, что "она вообще-то не то имела ввиду".

"Я впечатлена тем, как он дерётся. Это не про сексуальность. Ну да, он милый. Реакция Шавката? Да мне вся страна отправила это видео! Мой муж такой — "Что происходит, ха-ха-ха?". Он невероятный боец", — отреагировала Лора.

На вопрос ведущего, "идут ли мурашки у нее от других невероятных бойцов", Лора ответила:

"Я имею в виду ... Ну, это не про "горячий" парень".

Между тем, в сети появились видео свежего интервью Шавката Рахмонова, которое удалось заполучить Лоре Санко.

"Номад" признался журналистке в том, что чувствовал во время боя.

"В третьем я почувствовал, что пропустил, но не было такого, чтобы упасть, все понимал, в принципе. Такой был размен ударов: где-то он попадал, где-то — я, но я, конечно, больше попадал. Соперник — непростой, держалка такая - я таких редко встречал! Очень серьезный бой был. Я знал, что до конца буду, ни шагу назад не сдаваться, хоть я бы сдох там...", — цитирует слова казахстанца Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Шавкат Рахмонов также поделился планами.

"Я чуть-чуть отдохну сейчас. Не то чтобы устал. Этот бой был очень хорошим и не сказать, что мне было легко. И соперник непростой был. Я — тоже, не Терминатор же. С каждым разом все сильнее соперники. Я думаю, что Джефф Нил может подраться в топ-5 и выиграть, я уверен. Джефф — в хорошей форме, хороший крепкий пацан. (...) Кто следующий для меня? У кого титул. Можно с Колби подраться, у него имя есть, если он захочет подраться — без проблем. Пока отдохнем, потом решим этот вопрос", — рассказал Лоре Шавкат.

Напомним, сегодня на турнире UFC 285 в американском Лас-Вегасе "Номад" "удосрочил" в третьем раунде американца Джеффа Нила и увеличил свой рекорд до показателя в 17 побед и ноль поражений. После чего Шавката Рахмонова официально назвали лучшим непобеждённым бойцом UFC.

Известно, что суммарный гонорар Рахмонова за этот бой составил 161 500 долларов.