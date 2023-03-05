- Шавката Рахмонова официально назвали лучшим непобеждённым бойцом UFC 16:19 246
- ЧП с поездом "Бишкек — Самара": пассажирам организовали горячее питание 15:33 298
- Павлодарцы будут отмечать Наурыз 10 дней 15:16 298
- Отцы-одиночки Казахстана рассказали, как не "сломаться" 14:55 401
- ЧП с пассажирским поездом в Актюбинской области расследует полиция 14:41 345
- Новые школы, перинатальный центр и общежития построят в Костанайской области 14:25 397
- Подростки перевернулись на внедорожнике: школьница погибла в Актюбинской области 13:57 400
- Поезд с 200 пассажирами сошёл с рельсов в Актюбинской области 13:42 643
- Бизнес "Непьющего сапожника" без ноги стал популярен в Темиртау 13:12 394
- Ербол Хамитов взял серебро финального этапа Кубка мира по пара биатлону 12:53 372
- Члены штаба партии "Ак жол" встретились с трудовыми коллективами Костаная 12:27 533
- "Ты следующий": Шавкат Рахмонов выбрал соперника после победы на UFC 11:44 631
- Массовые отравления школьниц расследуют в Иране 11:19 438
- Шавкат Рахмонов досрочно выиграл топовый поединок в UFC 10:43 596
- Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане втрое снизилась к воскресенью 10:22 440
- Альпинисты совершат восхождение в память о погибших от землетрясений в Турции 09:47 407
- Более 600 кубометров мусора вывезли из рек и арыков во время учений в Алматы 09:26 452
- Как отметят 8 марта в Астане 08:48 612
- Алматинцев снова предупредили о возможном ухудшении качества воздуха 08:17 878
- Кто восстановит балюстраду на набережной Актау 07:59 471
- Школьный автобус с 40 детьми сорвался в обрыв во французских Альпах 07:35 738
- Более 13 тысяч кубометров снега вывезли из населенных пунктов Западно-Казахстанской области 06:00 568
- Возведенную 11-этажку могут снести в Актау 05:36 815
- 24 человека оказались в снежном плену на трассе в Костанайской области 04:29 509
- Президент Туркменистана подписал распоряжение о денежных выплатах женщинам к 8 марта 03:37 837
- Рабочий получил смертельную травму на нефтезаводе Атырау 02:18 788
- Проблемы с подачей тепла и горячей воды наблюдаются в Экибастузе 01:52 2071
- Пенсионера из Костанайской области избили и вымогали деньги 00:33 755
- Риддер из-за непогоды остался без света 04.03.2023 603
- Робот-собака раздела модель на неделе моды в Париже 04.03.2023 554
- Двухлетний ребёнок утонул в Туркестанской области 04.03.2023 625
- Шавкат Рахмонов столкнулся с проблемой перед топовым боем в UFC 04.03.2023 923
- Штормовая погода ожидается в большинстве регионов Казахстана 04.03.2023 850
- В Казахстане зарегистрировано более 12 миллионов избирателей 04.03.2023 557
- Чего нельзя делать во время предвыборной кампании, объяснили в бюро ОБСЕ 04.03.2023 719
- Как представлены женщины на выборах в Казахстане, рассказали в бюро ОБСЕ 04.03.2023 765
- Деревья, образование и строительство: о чём говорят на встречах с избирателями 04.03.2023 575
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 689
- Четыре иностранца погибли в ДТП с КамАЗом в Актюбинской области 04.03.2023 626
- Программу "Армия глазами мам" хотят внедрить в Алматы 04.03.2023 757
- Анна Данилина выиграла турнир BeeTV 40 Women's в Астане 04.03.2023 775
- Нариман Курбанов взял золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике 04.03.2023 634
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 586
- "Думала, что это розыгрыш" — студентка из Кызылорды получила подарок от Токаева 04.03.2023 2446
- Развивать инновации в Назарбаев Университете поручил Смаилов 04.03.2023 652
- "Вселенная Димаша" появилась на мексиканском радио 04.03.2023 655
- Массовые увольнения врачей в Кокшетау: что происходит в детской больнице 04.03.2023 10761
- Жительницы Актау 8 марта смогут бесплатно ездить в общественном транспорте 04.03.2023 642
- Нурлан Уранхаев встретился с российскими бизнесменами в Москве 04.03.2023 670
- Более 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Казахстан 04.03.2023 717
- Власти Украины выдали Казахстану подозреваемую в руководстве финпирамидой 04.03.2023 660
- Самолёты из Астаны и Алматы в Ташкент будут летать гораздо чаще 04.03.2023 816
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 2222
- ДТП с автовозом: иностранец погиб на трассе в Актюбинской области 04.03.2023 1146
- Вид из космоса: уровень Аральского моря поднялся почти на полметра 04.03.2023 1097
- Улучшился суверенный кредитный рейтинг Казахстана 04.03.2023 585
- WBA приняла решение о будущем Головкина 04.03.2023 801
- Более 200 машин сопровождают дорожники по трассе в Усть-Каменогорск 04.03.2023 670
- Неблагоприятные метеоусловия в субботу пообещали в Алматы 04.03.2023 796
- Назван лучший смартфон в мире 04.03.2023 796
- Массовую драку устроили школьники в Алматы 04.03.2023 3691
- Казахстанец узнал о тайном браке cвоей супруги и подал иск 04.03.2023 1403
- Жители пригорода Актобе жалуются на взрывы, которые разрушают их дома 04.03.2023 722
- На 25-й день после землетрясений в Турции под завалами нашли живую собаку 04.03.2023 1223
- Пьяный дебошир угрожал ножом прохожим в Рудном 04.03.2023 742
- Закрыта трасса Астана - Щучинск 04.03.2023 1157
- Экс-глава ЦОНа осуждён за мошенническую схему легализации российских авто 04.03.2023 946
- Восемь миллионов звонков от мошенников заблокировали в РК с начала года 03.03.2023 956
- Задержаны сотрудники индийской фармкомпании, от препарата которой скончались дети в Узбекистане 03.03.2023 818
- Сколько потенциальных банкротов проживают в Астане 03.03.2023 932
- Куат Хамитов объявил дату следующего боя и назвал имя соперника 03.03.2023 815
- Трассы закрыты в девяти областях Казахстана 03.03.2023 883
- Как столичный биолог рисует казахские узоры с помощью бактерий 03.03.2023 968
- Курс доллара падает в Казахстане 03.03.2023 907
- Поезда "Тальго" будут ходить до Алаколя 03.03.2023 946
- Находящиеся в розыске мужчины пытались незаконно пересечь границу в Казахстане 03.03.2023 1000
- Курс на Бродвей: школьный театр в Кызылорде ставит лучшие в стране мюзиклы и спектакли 03.03.2023 999
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 1036
- Почти 1500 граждан подали заявления о банкротстве в Казахстане 03.03.2023 873
- Сельхозярмарка пройдёт в Астане в выходные 03.03.2023 13376
Шавката Рахмонова официально назвали лучшим непобеждённым бойцом UFC
Казахстанский боец Шавкат Рахмонов добился уникального достижения в UFC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Сегодня утром по времени Астаны на турнире UFC 285 в американском Лас-Вегасе "Номад" "удосрочил" в третьем раунде американца Джеффа Нила и увеличил свой рекорд до показателя в 17 побед и ноль поражений.
На данный момент это наилучшие цифры среди всех непобеждённых файтеров в ростере UFC. Рахмонов благодаря сегодняшнему успеху опередил Мовсара Евлоева (16-0) и Умара Нурмагомедова (16-0).
Стоит также отметить, что Шавкат, в отличии от своих главных конкурентов, все свои бои завершил досрочно.
Известно, что суммарный гонорар Рахмонова за этот бой составил 161 500 долларов (30 000$ — гарантированный гонорар, 6 000$ — спонсорский бонус, 25 500$ — 30% гонорара Нила за проваленное взвешивание, 100 000$ — удвоенный бонус за "Лучший бой вечера", так как Нил не сделал вес).
-
Trend news
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 685
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 584
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 2195
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 879
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 2454
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 1737
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 3854
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 8124
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 1257
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 1471
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 31842
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 1239
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 1303
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 1966
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 1499
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 4633
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 2181
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 1874
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 5519
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 2566
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 1771
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1883
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 12065
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1947
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 10963
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 14786
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 2041
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 3274
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1427
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 7193
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16461
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 24863
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 3425
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 2219
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3766
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2127
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2386
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 42265
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1965
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 3573
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5572
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11128
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 3167
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27305
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 3695
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 4044
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 2318
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 5091
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38825
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 3404
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2212
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 3383
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3471
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19798
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 3806
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8465
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37972
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 3223
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 3440
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14446
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8611
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 4658
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 3128
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 121042
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 4323
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3807
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 5122
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 3002
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 8233
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9971
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 7252
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 3885
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 14165
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 59184
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3975
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 3912
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 6000
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 3141
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3929
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3854
-
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 1032
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 957
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 1127
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 985
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1996
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 1883
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1945
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 2551
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 2346
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1957
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 2000
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 2523
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1999
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 2417
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 2598
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2901
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 3021
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2379
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 2516
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 2555
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 2848
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 2718
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 3375
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 3093
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3057
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2711
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2869
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 3144
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 3386
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 3689
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 3612
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 3472
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 3695
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 4049
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3514
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 3667
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 3353
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3187
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3452
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3524
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 3636
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 3851
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 3907
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3354
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5100
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3653
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 3972
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3662
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 3791
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 3905
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3738
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3642
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3389
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3806
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 3786
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3706
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3776
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 4325
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3775
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3939
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3599
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 4531
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 4112
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 5602
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4223
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 4393
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 5253
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 4551
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4839
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 4647
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 5073
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 5206
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4916
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 5060
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4798
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4683
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 5095
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 5042
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4795
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 5146