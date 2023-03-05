Шавката Рахмонова официально назвали лучшим непобеждённым бойцом UFC

Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов добился уникального достижения в UFC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Сегодня утром по времени Астаны на турнире UFC 285 в американском Лас-Вегасе "Номад" "удосрочил" в третьем раунде американца Джеффа Нила и увеличил свой рекорд до показателя в 17 побед и ноль поражений.

На данный момент это наилучшие цифры среди всех непобеждённых файтеров в ростере UFC. Рахмонов благодаря сегодняшнему успеху опередил Мовсара Евлоева (16-0) и Умара Нурмагомедова (16-0).

Стоит также отметить, что Шавкат, в отличии от своих главных конкурентов, все свои бои завершил досрочно.

Известно, что суммарный гонорар Рахмонова за этот бой составил 161 500 долларов (30 000$ — гарантированный гонорар, 6 000$ — спонсорский бонус, 25 500$ — 30% гонорара Нила за проваленное взвешивание, 100 000$ — удвоенный бонус за "Лучший бой вечера", так как Нил не сделал вес).