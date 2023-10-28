Число погибших в шахте имени Костенко достигло 28 человек

Новые данные о количестве горняков, погибших в аварии на шахте имени Костенко, обнародавали в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

"По состоянию на 15:00 обнаружены тела 28 погибших, поиски 18 шахтеров продолжаются.В аварийно-спасательных работах на шахте имени Костенко УД АО "АрселорМитталТемиртау" задействованы горноспасатели Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб". Для информационной и психологической поддержки работают телефоны "горячей линии" в Караганде (в ДЧС 8-7212-51-72-23, АрселорМиттал Темиртау 8-7212-49-72-70) и Астане (8-7172-70-41-08)", — говорится в сообщении МЧС.

Напомним в шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау", предварительной версии, произошёл взрыв газометана. Погибли более двух десятков горняков, 18 шахтёров госпитализированы. На помощь коллегам из Караганды Минздрав прислал группу высококлассных врачей.

Между тем, генпрокуратура начала расследование причин ЧП.

Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан.

На встрече c родными погибших и пострадавших горняков президент отметил, что первостепенная задача на сегодняшний день — это спасательные работы. Также глава государства пообещал всемерную помощь семьям шахтёров, а 29 октября объявят днём национального траура.

По словам президента, сейчас рассматриваются новые подходы по выходу на пенсию шахтёров.