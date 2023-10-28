Медики рассказали о состоянии пострадавших на шахте в Караганде

После аварии на шахте имени Костенко в больницу доставили 18 пострадавших. Об их состоянии рассказали в управлении здравоохранения Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве отметили, что всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.

"Проведён консилиум с привлечением всех необходимых специалистов. 15 человек с отравлением угарным газом находятся в МБ имени профессора Х.Ж.Макажанова (микрорайн "Юго-восток"). У одного пациента отравление угарным газом тяжелой степени, остальные легкой и средней степени. Все пострадавшие госпитализированы в отделение токсикологии. Два человека находятся в МБ имени профессора Х.Ж.Макажанова (микрорайн "Михайловка"). Один в тяжелом состоянии в реанимации, второй в отделении травматологии (после операции). Всего в стационар госпитализировано 17 человек, 1 человек отпущен домой на амбулаторное лечение", — сообщили в облздраве.

Напомним, авария произошла на шахте имени Костенко компании "АрселорМиттал Темиртау". Сначала сообщалось о семерых погибших, до затем число жертв выросло до 11. По последней информации, найдены тела уже16 погибших, ещё 31 рабочий остался под землёй.

На место происшествия выехал глава МЧC. Для информационной и психологической поддержки заработали телефоны "горячей линии" 8 (7212) 51-72-23, 8 (7212) 49-72-70

Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших шахтёров. Глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау".

Между тем, расследование происшествия начали в генпрокуратуре. Уголовоное дело завели по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Создана межведомственная следственно-оперативная группа.