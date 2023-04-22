Сестра Шавката Рахмонова проведет бой с российской чемпионкой

Фото: Sports.kz

Родная сестра Шавката Рахмонова Сора выступит на NAIZA 51, уже анонсирован ее бой с чемпионкой лиги Валерией Карыгиной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.ru.

Однако россиянка поднимается в весовую Соры, поэтому пояс на кону стоять не будет.

Рахмонова в профи идет с рекордом 3-1, все четыре боя провела в NAIZA. Валерия же стала первой чемпионкой лиги среди женщин.

Напомним, что в своем предыдущем бою Шавкат Рахмонов одолел американского файтера Джеффа Нила, после чего Дана Уайт заявил, что в разработке находится поединок "Номада" с Белалом Мухаммадом. Шавката Рахмонова официально назвали лучшим непобеждённым бойцом UFC.

Между тем, фанаты Рахмонова ещё помнят признания Лоры Санко о том, что от казахстанского файтера "у неё мурашки". Позже комплимент Лоры прокомментировал сам Шавкат, сказав, что ему приятно. Видео со словами американской журналистки стало вирусным на столько, что позже ей пришлось оправдываться прямом эфире, что "она вообще-то не то имела ввиду".

После боя спортивный менеджер Саят Абдрахманов в сторис на своей странице в Instagram опубликовал фото, как симпатичная американка берет интервью у Шавката Рахмонова с комментарием "Блондинки его любят".