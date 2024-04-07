Режим ЧС объявлен в Атырауской области

В Атырауской области объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера, передаёт BaigeNews.kz.

"Решение" об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера подписал аким Атырауской области Серик Шапкенов сегодня, 7 апреля 2024 года", - сообщает Оперативный штаб Атырауской области.

Ранее замакима области Жасулан Бисембаев рассказал о противопаводковых мероприятиях в Атырау.

Накануне, прибывший в регион с рабочей поездкой вице-премьер Канат Бозумбаев заявил, что вслед за Кульсары режим ЧС объявят в Атырау. Ранее он совершил облёт территории региона на границе с Актюбинской областью. Оценил состояние поврежденной дамбы на реке Жем. Вчера в результате ее прорыва были подтоплены второй и третий участки города Кульсары, а также микрорайоны "Жадырасын-2", "Болашак", "Вахтовый поселок", населенный пункт "Карагай".

Напомним, на данный момент подтопления ликвидируют в семи регионах страны. Всего в Казахстане с начала паводкого периода спасено 72 029 человек, из них 16 078 детей. На местах работают около трёх тысяч медиков, задействованы более 20 тысяч волонтёров.

Президент страны дал поручение правительству разбронировать государственный материальный резерв, чтобы помочь жителям пострадавших от паводков регионов. ранее сообщалось, в какие регионы поступит помощь из госрезерва.