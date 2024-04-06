"Будем объявлять режим ЧС в Атырау" — Канат Бозумбаев

Вице-премьер страны, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий Канат Бозумбаев, который прибыл с рабочим визитом в Атыраускую область, заявил, что следующим после города Кульсары режим ЧС объявят в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

"Я думаю, что мы будем объявлять режим ЧС в городе Атырау, как он был объявлен в Кульсара, также я думаю, он будет объявлен в ближайшие дни в Атырау. Только не для того, чтобы люди сильно переживали. мы сегодня составляем план по борьбе с паводком на реке Жайык, потому что сейчас попуски со стороны РФ составляют 3000, а остальные, возможно, будут 4-4,5 тысячи. И есть где-то 20 дней, когда до Атырау дойдёт эта вода. Поэтому мы должны будем готовы укрепить все дамбы, выкопать необходимые отводные каналы, которые будут не доходя до Атырау", — сказал Канат Бозумбаев.

Напомним, вице-премьер совершил облёт территории региона на границе с Актюбинской областью. Оценил состояние поврежденной дамбы на реке Жем. Вчера в результате ее прорыва были подтоплены второй и третий участки города Кульсары, а также микрорайоны "Жадырасын-2", "Болашак", "Вахтовый поселок", населенный пункт "Карагай".

В городе Кульсары подтопленными остаются 2,6 тыс. частных жилых домов и административных зданий, с 5 апреля вывезены из опасной зоны 15 632 человека. Эвакуация населения продолжается.

Ранее сообщалось, что в регионе сняты угрозы в 5 населенных пунктах: Миялы, Аккора, Жангелдин, Жаскайрат, Коздикара.