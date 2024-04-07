Разбронирован гуманитарный груз: в какие регионы поступит помощь из госрезерва

Из государственного материального резерва разбронирована 51 единица специальной и автомобильной техники, палатки и постельные принадлежности на 15 тысяч 400 человек на сумму порядка 1,5 миллиарда тенге. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по государственным материальным резервам Руслан Ормагамбетов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На складах в резерве хранятся продукты питания, товары для ликвидации чрезвычайных ситуаций – специальная и автомобильная техника, палатки, постельные принадлежности.

"Для предупреждения и ликвидации ЧС по поручению Главы государства для Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской и Северо-Казахстанской областей из государственного материального резерва по состоянию на 7 апреля 2024 года разбронирована 51 единица специальной и автомобильной техники (экскаваторы, автомобиль вахтовый, грязевые помпы, автосамосвалы), палатки и постельные принадлежности на 15 тысяч 400 человек на сумму порядка 1,5 миллиарда тенге", — проинформировал Ормагамбетов.

Кроме того, дополнительно прорабатывается вопрос выпуска из государственного материального резерва необходимых товаров для передачи акимату Восточно-Казахстанской области.

"Техника и товары, выдаваемые из госматрезерва, являются новыми, современными и необходимыми для ликвидации чрезвычайной ситуации. Товары размещены на складах филиалов РГП "Резерв" в 10 регионах страны. Специалисты Комитета по государственным материальным резервам и РГП "Резерв" находятся на работе в круглосуточном режиме, отрабатывают заявки акиматов и выдают запрашиваемые товары в регионы", — подчеркнул спикер.

Напомним, накануне президент страны дал поручение правительству разбронировать государственный материальный резерв, чтобы помочь жителям пострадавших от паводков регионов.