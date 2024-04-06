Штаб по паводкам: сняты угрозы в пяти населённых пунктах в Атырауской области

По поручению главы государства вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев находится в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В регионе действует режим повышенной готовности, работает областной оперативный штаб по ликвидации ЧС.

Вице-премьер совершил облёт территории региона на границе с Актюбинской областью. Оценил состояние поврежденной дамбы на реке Жем. Вчера в результате ее прорыва были подтоплены второй и третий участки города Кульсары, а также микрорайоны "Жадырасын-2", "Болашак", "Вахтовый поселок", населенный пункт "Карагай".

По состоянию на 6 апреля сохраняется сложная паводковая обстановка в трех районах Атырауской области, без транспортного сообщения – 2 населенных пункта.

В городе Кульсары подтопленными остаются 2,6 тыс. частных жилых домов и административных зданий, с 5 апреля вывезены из опасной зоны 15 632 человека. Эвакуация населения продолжается.

В настоящее время усиленно продолжаются берегоукрепительные работы, уложено 45,9 тыс. мешкотары, 174,3 тыс. тонн инертного материала. 5 апреля проведены подрывные работы на реке Жем для увеличения пропускной способности в сторону Каспийского моря, запланирован еще один подрыв.

Задействовано около 600 сотрудников акимата и силовых структур, 148 единиц техники, 2 плавсредства и 500 волонтеров.

Сняты угрозы в 5 населенных пунктах: Миялы, Аккора, Жангелдин, Жаскайрат, Коздикара.