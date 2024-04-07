20 тысяч волонтёров и активистов задействованы в борьбе с паводками в Казахстане

В совместной работе по эвакуации пострадавших, сборе и доставке гуманитарной помощи, информационном оповещении населения большую роль играют общественные активисты, волонтеры и просто неравнодушные граждане. Об этом написал в Телеграм-канале Государственный советник Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.

"Всего в борьбу с паводками сейчас вовлечены свыше 20 тысяч волонтеров. Многие из них активно помогают сотрудникам ДЧС в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Абайской, Акмолинской и других областях. Значительная помощь идет по линии Ассамблеи народа Казахстана. В целом по республике в оказании поддержки пострадавшим и ликвидации последствий паводков участвуют более 9 тысяч волонтеров АНК. Во всех региональных Домах дружбы организованы волонтерские центры и пункты приема гуманитарной помощи. Представители этнокультурных объединений обеспечивают пострадавших продуктами, горячим питанием, одеждой, товарами первой необходимости, техникой. На сегодняшний день по линии АНК объем благотворительной и гуманитарной помощи уже превысил 110 млн тенге", — сообщил Ерлан Карин.

Он также отметил, что важную работу по координации волонтерских организаций страны взяло на себя молодежное крыло партии Amanat "Жастар рухы". Имея самую широкую сеть филиалов и большой опыт взаимодействия с госорганами, "Жастар рухы" оптимизирует процессы сбора спасателей-добровольцев, сортировки и доставки гуманитарной помощи.