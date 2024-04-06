Как Атырау готовится к большой воде

Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембаев рассказал о проводимых противопаводковых мероприятиях в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы продолжаем готовиться к приходу большой воды из Ириклинского водохранилища в Атырау. Проводим мероприятия по обеспечению безопасности жителей Атырау. Задействованы несколько тысяч единиц техники и свыше 10 тысяч человек", — сказал замакима.

Ежедневно проводятся работы по укреплению берегов реки Жайык и строительству дамб. К этим работам привлечены 20 крупнейших строительных и 6 нефтяных компаний.

По словам Бисембаева, с каждым днём всё больше атыраусцев присоединяются к берегоукрепительным работам.

Накануне, прибывший в регион с рабочей поездкой вице-премьер Канат Бозумбаев заявил, что вслед за Кульсары режим ЧС объявят в Атырау. Ранее он совершил облёт территории региона на границе с Актюбинской областью. Оценил состояние поврежденной дамбы на реке Жем. Вчера в результате ее прорыва были подтоплены второй и третий участки города Кульсары, а также микрорайоны "Жадырасын-2", "Болашак", "Вахтовый поселок", населенный пункт "Карагай".

Ранее о ситуации с паводками в Кульсары рассказал заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев