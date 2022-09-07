Распределением господдержки пострадавшим в Костанайской области должна заниматься общественность - мажилисмен

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Распределением государственной поддержки пострадавшим в Костанайной области должны заниматься не исполнительные органы, а общественные советы региона. Так считает мажилисмен Екатерина Смышляева, передает BaigeNews.kz.



Она отметила, что сейчас, когда ситуация с пожарами стабилизирована, начинается работа по оформлению помощи. В ходе возмещения ущерба обязательно возникнут нестандартные случаи и ситуации.

"Встречаясь с погорельцами, мы уже видим примеры уцелевших, но отключенных от коммуникаций домов, стоящих на пепелище. Это жилье формально целое, но не пригодное для жизни. Люди переживают за неучтенный по субъективным и объективным причинам скот, компенсация за который не положена по текущим регламентам. Многие дома и строения не оформлены правильно, имеются случаи, когда на них вообще нет документов", - отметила депутат.

Смышляева считает, что эту работу должны замыкать на себе не исполнительные органы, а общественные советы региона. Также по её словам, основные ресурсы сегодня сконцентрированы на борьбе с пожаром, пострадавшие люди ощущают недостаток информации и не знают, на какие виды помощи могут рассчитывать. Эту проблему следует решить, отметила она.

"Последствия экологической и социальной катастрофы предстоит устранять еще очень долго. Поэтому очень важно, чтобы после ликвидации пожара вместе с огнем и оперативным штабом из области не ушли отраслевые центральные государственные органы. Оставив область один на один с проблемами, решать которые без организационной и финансовой поддержки центра будет сложно", - сказала депутат.



После пожара: Что происходит в Аулиекольском районе, и почему погорельцы не хотят покидать свои посёлки?

Также она добавила, что следует приступить к решению системных проблем, из-за которых, в том числе, бедствие приняло такие масштабы. Это подготовка и поддержка специалистов лесной отрасли, материально-техническая база лесхозов, оснащение пожарных служб и многое другое.



Напомним, природный пожар в Костанайской области начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.

Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.

В связи с напряжённой пожарной обстановкой в Аулиекольском районе Костанайской области и эвакуацией населения Ассамблея народа Казахстана объявила акцию помощи пострадавшему от пожаров населению. Кроме того, с утра 4 сентября партия Amanat открыла пункты приёма гумпомощи для пострадавших жителей Костанайской области.

По поручению акима Костанайской области создана комиссия по оценке ущерба, нанесённого пострадавшим в результате пожара домовладениям.