Создана комиссия по оценке ущерба жителям, потерявшим дома при пожаре в Костанайской области

Фото: МЧС РК

По поручению акима Костанайской области создана комиссия по оценке ущерба, нанесённого пострадавшим в результате пожара домовладениям. Об этом в ходе брифинга сообщил глава МЧС Юрий Ильин, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам работы комиссии Глава государства примет решение и даст поручение правительству.

"Сейчас будут рассматривать распределение финансирования на компенсацию тех затрат, которое население понесло в результате стихийного бедствия. На данное время нам известно, что наиболее пострадавший населённый пункт − Аманкарагай, где насчитывается около 98 домовладений, которые уничтожены огнём. Также в Озёрном семь-восемь домов и в селе Лесное одно домовладение. Поэтому в данном направлении сейчас группировка активно будет работать по недопущению дальнейшего распространения возгорания в данных населённых пунктах", − сообщил Ильин.

По его информации часть эвакуированного населения разъехалась по родственникам. Те, кому некуда переехать, остались в пунктах размещения.

"Организованы питание, медицинское обеспечение, также работа с психологом. Очень активно оказывают помощь в том числе волонтёрские организации. Сейчас идёт сбор средств и имущества для пострадавшего населения. Здесь уже работа акимата по распределению имущества и денежных средств среди населения от тех организаций и граждан, которые изъявили желание свое оказать помощь", − отметил глава МЧС.

Он добавил, что со стороны государства будет оказана вся необходимая помощь для скорейшего восстановления имущества и возведения новых домов.

"Решение о возведении того или иного домовладения будет отрабатывать комиссия, которая создана акиматом с целью определения ущерба имущества. Ситуация под контролем, работа оперативного штаба и группировки будет продолжена до полной ликвидации чрезвычайной ситуации", − заключил Ильин.

Напомним, природный пожар в Костанайской области начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.

Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.

Сегодня утром стало известно о гибели местного жителя в результате пожара. Тело пенсионера-инвалида было обнаружено во время разбора завалов в селе Аманкарагай. Также сообщается о 10 пострадавших.

В связи с напряжённой пожарной обстановкой в Аулиекольском районе Костанайской области и эвакуацией населения Ассамблея народа Казахстана объявила акцию помощи пострадавшему от пожаров населению. Кроме того, с утра 4 сентября партия Amanat открыла пункты приёма гумпомощи для пострадавших жителей Костанайской области.