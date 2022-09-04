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- AMANAT откроет пункты приема гумпомощи для пострадавших костанайцев ‒ Кошанов 01:21 243
- Площадь лесного пожара в Костанайской области увеличилась до 10 тысяч га 01:05 210
- Аким Костанайской области пообещал помочь жителям пострадавших сёл 00:26 267
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- Оружейный магазин горит в Костанае: два человека заблокированы в подвале 03.09.2022 634
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AMANAT откроет пункты приема гумпомощи для пострадавших костанайцев ‒ Кошанов
Председатель Мажилиса Парламента и партии AMANAT Ерлан Кошанов призвал казахстанцев помочь пострадавшим от стихийного бедствия жителям Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.
"Дорогие соотечественники! Сегодня жители Костанайской области столкнулись со страшным стихийным бедствием. Пожар, разгоняемый ветром, уничтожает все на своем пути. Горят леса, предприятия и дома людей! Ситуация на личном контроле Главы государства. Все необходимые меры предпринимаются. Правительством выделены соответствующие ресурсы", - написал Ерлан Кошанов на своей странице в Facebook.
По его словам, 4 сентября с 9:00 часов во всех региональных филиалах партии AMANAT будут открыты пункты приема гуманитарной помощи для пострадавших.
Кроме того, будут сформированы волонтеры из числа партийцев и членов молодежного крыла "Жастар Рухы", которые выедут в Костанайскую область для участия в восстановительных работах.
"В это сложное время партия AMANAT вместе с костанайцами! Мы вместе пройдем все испытания!" - заверил он.
Напомним, природный пожар начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.
Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.
По информации МЧС РК, в Костанайскую область стягивают пожарных из соседних регионов.
Эвакуированных людей разместили в школе поселка Аулиеколь, общежитии и спорткомплексе райцентра. Их обеспечили горячим питанием. Работают медики, психологи.
В поселке частично нет электроснабжения, наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.
Акиматом Костанайской области прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.
Ранее сообщалось, что площадь лесного пожара в Костанайской области увеличилась до 10 тысяч га.
Население может обратиться по номерам горячей линии: 8 7172 53 32 84 и 8 7142 50 36 24, а также 101 и 112.
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