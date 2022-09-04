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  • АНК объявила сбор средств пострадавшим при пожаре в Костанайской области
МЧС РК Сегодня, 10:36
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Фото: МЧС РК

АНК объявила сбор средств пострадавшим при пожаре в Костанайской области

В связи с напряжённой пожарной обстановкой в Аулиекольском районе Костанайской области и эвакуацией населения из ряда населённых пунктов Ассамблея народа Казахстана объявила акцию помощи пострадавшему от пожаров населению, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня, 4 сентября, в Домах дружбы Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей на базе центров волонтёрства будут развёрнуты оперативные штабы по сбору денежных средств и необходимых вещей.

"По поступающей информации, эвакуированные граждане обеспечены продуктами питания, медицинскими препаратами и спальными принадлежностями.

По предварительной оценке, пострадавшие граждане будут нуждаться в восстановлении домов, подворий, одежде и обуви.

В этой связи приоритетным является сбор денежных средств, которые необходимо перечислять на открытый для пострадавших расчётный счёт", − говорится в заявлении АНК.

Координацию данной работы возложили на РГУ "Қоғамдық келісім".

Кроме того, с утра 4 сентября партия Amanat открыла пункты приёма гумпомощи для пострадавших жителей Костанайской области.

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#помощь #Ассамблея народа Казахстана #Пожар
Сегодня, 10:36
163
Журналист

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