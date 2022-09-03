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  • Президенту доложили об оперативной обстановке в Костанайской области, где бушуют лесные пожары
МЧС РК Сегодня, 22:57
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Фото: МЧС РК

Президенту доложили об оперативной обстановке в Костанайской области, где бушуют лесные пожары

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады премьер-министра Алихана Смаилова, министра МЧС Юрия Ильина и акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова об оперативной обстановке в районе пожаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Борт № 1".

Координацию работ всех задействованных госорганов осуществляют руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу и помощник Президента − секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов. Они оперативно докладывают Главе государства о принимаемых мерах по локализации пожаров, эвакуации граждан из населенных пунктов.

Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.

Правительству поручено выделить необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, природный пожар  начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.

Площадь пожара превысила 3000 гектаров.

В Костанайской области из-за пожаров ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге Костанай — Аулиеколь — Сурган, на участке от города Тобыл до посёлка Аулиеколь.

Позже под угрозой оказались ближайшие несколько сёл. Эвакуировали жителей Аманкарагая, Озёрного, Лесного, Калинино. Огонь подобрался к 50 домам Озёрного. Зафиксирована угроза пожара на нефтебазе в селе Аманкарагай. 

В тушении пожаров задействована техника из разных регионов страны, в том числе три пожарных поезда и три авиационных судна.

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#Пожар #Касым-Жомарт Токаев
Сегодня, 22:57
72
Журналист

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