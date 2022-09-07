После пожара: Что происходит в Аулиекольском районе, и почему погорельцы не хотят покидать свои посёлки?

Фото: @gazshak

Жители Аулиекольского района Костанайской области до сих пор отходят от пожара, который охватил сразу несколько аулов.

Сейчас каждый из них думает, как жить дальше, ведь впереди зима. 91 семья полностью осталась без крова, у кого-то дома сгорели частично. Что сейчас происходит в Аулиекольском районе, рассказываем в репортаже BaigeNews.kz.

Что осталось на месте пожара и почему погорельцы не хотят покидать Аманкарагай?

Потерявшие свои дома в селе Аманкарагай, которое постардало больше всех, приходят на место пожара, пытаясь принять происходящее. Николай Макаров рассказывает, что в день, когда пожар добрался до его села, были брошены все силы на спасение нефтебазы. Трудно представить, к каким последствиям привёл бы её взрыв.

"Пожарная техника в основном стояла у нефтебазы, её спасали. Она вот за деревьями. Дома в это время горели. Пожарные говорили, что есть указание — охранять нефтебазу. Мы сначала были в Аулиеколе, вечером начали передвигаться в эту сторону к своим домам. Подъехали к дому матери с сыном, он уже полыхал, спасать его бесполезно. Поехали к своему дому, он ещё не успел загореться. Его спасли. Помогали соседям. Начинали тушить свои дома сначала сами. Позже подъехали пожарные, помогли. Я свой дом спас, а здесь жила сестра с детьми", — сказал Николай Макаров.

Нефтебаза находится в паре сотен метров от дома матери Николая Макарова.

Жители Аманкарагая до сих пор в шоке от произошедшего.

"Дымило два дня. Потом поднялся ветер. К обеду и вечеру уже полыхало, и началась эвакуация населения. ВИз-за чего оно могло загореться? Как вы сами думаете? Я не знаю", — сказал Николай Макаров.

Новые дома для погорельцев пообещали построить в районном центре Аулиеколе. Однако аманкарагайцы в большинстве своём не хотят покидать свой посёлок.

"Здесь, наверное, всё забросится. Хотя здесь к домам газ подведён. Кто-то только в этом году к газу подсоединился. Это такие деньги затрачены были. Воду в этом году подсоединяли, тянули. А теперь это всё бросится, переедется? Очистите место и ставьте здесь дома", — говорит Николай Макаров.

Другой житель Аманкарагая, пожелавший остаться анонимным, отметил, что люди не хотят переселяться на выбранное место из-за неподходящей почвы.

"Говорят, там солонец какой-то. Что там будет расти? Погорельцы ходили в акимат, там сказали, что будут строить дома в Аулиеколе. Хотя тут между собой опрос проводили — большинство не хотят туда", — сказал мужчина.

Такого же мнения придерживается и сельчанин по имени Александр. У него сгорел дом, но уцелела маленькая летняя кухня. Там сейчас и поселилась его семья.

"Было всё новое, всё сгорело. Дом уже не восстановить. Конечно, хорошо, если бы дали компенсацию, чтобы здесь отстроиться. У кого-то ведь здесь работа. Я недавно газ протянул, даже не успел воспользоваться. Дочка сюда из Костаная призжала всегда на выходные. Если бы дом снесли, дали материалы, чтобы на этом месте построить. Да и за 2,5 месяца построить 91 дом... Будут ли они тёплые, у меня этот тёплый дом. Будем надеяться, хотя говорят, там и газ, и Интернет будет", — сказал Александр.

Мужчина показал, как выглядит его сгоревший дом изнутри.

Беду с хозяевами делит бродячий кот, прибившийся ещё до пожара.

"Он оглох, не слышит толком. Как он выжил? После пожара вернулся. Он вообще белого цвета, но мыться особо не любит", — смеётся хозяин.

Дальше по улице волонтёры и сельчане разбирали завалы одного из домов — после пожара пропал его хозяин Валерий. Его и пытаются найти отчаявшиеся односельчане.

"Мать уехала, а он остался за домом смотреть. Теперь до сих пор найти не могут. Искали везде. Всё отключено у него. Я приехал, думал может нашли", — сказал мужчина по имени Виктор.

Корреспондент BaigeNews.kz посетила место, где уже началась подготовка к строительству домов для погорельцев. В прямом эфире Instagram-аккаунта нашего информационного портала мужчина, который приехал осмотреть территорию, рассказал об особенностях строительства на этой земле. Сам он строитель, и дом, в котором живёт, мужчина возводил своими руками.

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Многие приходят за продуктами под видом погорельцев

Рядом с этим местом работает один из пунктов сбора и выдачи гуманитарной помощи. Штаб обосновался на стадионе "Болашак" в Аулиеколе. Волонтёры отмечают, что со всего Казахстана идёт очень много помощи пострадавшим, поэтому погорельцы не испытывают нехватки ни в чём. Приезжает много грузовых машин с целым спектром — средства гигиены, продукты питания, игрушки, канцелярия, полотенца.

"Отправляют продукты питания, одежду, с первого дня звонили и спрашивали, что нужно. Мы начали сбор в тот же день, с девяти утра, и выдавали вещи и продукты питания. Всё, что было нужно, мы также доставляли в пункты эвакуации. Первые сутки вообще не спали. Потому что помощь привозили всю ночь. Спасибо всем отзывчивым людям и волонтёрам. Был один молодой человек, который приехал из Тюмени, чтобы помочь", — говорит волонтёр по имени Жарас.

Сортировать такое количество гуманитарной помощи и поставить на учёт — весьма сложная работа. Волонтёры работают не покладая рук.

Но есть и обратная сторона медали — оказалось немало людей, которые приходили в штаб за продуктами и вещами под видом погорельцев, не являясь таковыми. Поэтому помощь выдают строго по спискам, предоставленным местным акиматом. Однако ещё не все пострадавшие обратились в местную администрацию, чтобы попасть в этот список. Есть люди, которые ещё не отошли от шока. А есть те, кто попросту не может оставить свои дома из-за боязни мародёров. Список нуждающихся пополняется каждыё день, и волонтёры ждут, что число продолжит увеличиваться.

Один из волонтёров, отказавшийся представиться, пожаловался на то, что среди одежды, которую передают казахстанцы, есть много рваных и грязных вещей. Из-за огромного количества сумок, волонтёры чисто физически не успевают сделать рассортировку, из-за чего сами пострадавшие, выбирая одежду, натыкаются на такие вещи. Это вызывает у них понятные возмущения и негатив.

"Конечно, много тех, кто привозит чистые и целые вещи, спасибо им огромное. Лучше привезти один пакет, но хороших вещей, чем много, но рваных", — говорит мужчина.

"Что будет с нами зимой?"

Рядом со стадионом находится школа — один из пунктов эвакуации. Сейчас там осталось всего две семьи. Остальные разъехались по родственникам. У Оксаны и её мужа семеро детей, но родственников, у которых можно было бы временно поселиться, нет.

"До того, как завершится строительство домов, нас хотят временно поселить где-то. Мы пока не знаем. 2,5 месяца как мы будем питаться, что будем делать в пустых домах. Я переживаю, будут ли нам помогать волонтёры? Да, нам очень помогают сейчас, питание хорошее, приходят волонтёры, приносят вещи. Хочется сказать всем большое спасибо! Волонтёры такие молодцы, спрашивают, как нас кормят. Нас тут не обижают. Но боюсь, когда мы уйдём, что будем делать? Будут ли дрова, уголь? У нас же такая зима, за два месяца покроет снегом. Вчера плакала, волонтёры успокаивали", — сказала женщина.

По последней информации от МЧС, угрозу населённым пунктам уже сняли. Открытого огня нет, но на четырёх участках — Аманкарагай, Лесное, Озёрное и Баганалы всё ещё проводится работа пожарными. То и дело случаются задымления от оставшихся тлеющих угольков. Шестого сентября большую часть сил бросили на Баганалы — там на тот момент появились новые языки пламени, которые пожарные успели ликвидировать. Кроме того ночью прошёл мелкий дождь, который увлажнил воздух.

Тушение продолжается. Причины пожара до сих пор неизвестны. Ранее Генеральная прокуратура РК сообщила о начале досудебных расследований по фактам пожаров в Аулиекольском, Узункольском и Карабалыкском районах Костанайской области и крупном возгорании в охотничьем магазине "Оружейная палата" в Костанае. По указанным фактам начаты досудебные расследования по статьям 204 части 2 УК РК — "Неосторожное обращение с огнём, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб", 341 части 1 УК РК — "Уничтожение лесов", 292 части 3 УК РК — "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Фото @gazshak