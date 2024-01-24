Птицы кричали, шимпанзе обнимались: в зоопарке показали, как вели себя животные во время землетрясения в Алматы
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Сотрудники зоопарка Алматы обнародовали видеозаписи о том, как вели себя животные во время землетрясения, передаёт BaigeNews.kz.
Ночью в парке практически нет сотрудников, за исключением ночных ветеринаров и охраны.
"До землетрясения, днём животные не проявили никакого беспокойства, изменений в поведении сотрудники не заметили. Уже после землетрясения завыли волки и сильно кричали птицы: журавли, орланы, беркуты, утки-гуси. А утром сотрудники застали испуганных и обнявшихся шимпанзе Пашу и Лолу", - сообщили в зоопарке.
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Напомним, в ночь на 23 января жители Алматы почувствовали мощное землетрясение и поспешили эвакуироваться. Утром 24 января премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что из-за неслаженных действий властей люди подверглись панике.
В Сети появилось множество фейков о землетрясении. Их авторов уже установили.
За медпомощью в стационары Алматы обратились 67 человек, из них 12 детей. Один из пациентов находится в реанимации.
После землетрясения в Алматинской области обнаружены трещины на 44 объектах.
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