Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии

Фото: instagram.com/valeriya

Пользователи соцсетей не устают восхищаться находчивости российского продюсера Иосифа Пригожина, который сумел воспользоваться неожиданной популярностью своей страницы в Instagram из-за недавнего мятежа однофамильца — лидера ЧВК "Вагнер", передаёт BaigeNews.kz.

Увидев под каждым своим постом десятки тысяч комментариев с просьбами "вернуть Ростов-на-Дону" и перестать "гнать на Шойгу", Иосиф Пригожин не закрыл свой аккаунт от "шутников" и даже не вышел в прямой эфир, как его просили некоторые подписчики. Продюсер нашёл гениальный выход: молча опубликовал клип своей супруги певицы Валерии. Подписчики смелый ход оценили.

"Истинный продюсер: увидел 10 тысяч комментариев под прошлым постом — выложил клип жены, пока хайп не стих", — отмечают комментаторы. "Самый лучший прогрев за всю историю русского шоу бизнеса", — восхищаются другие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иосиф Пригожин (@prigozhin_iosif)

Напомним, страницу российского продюссера — мужа певицы Валерии атаковали комментаторы, которые в шутку и всерьёз требовали ответить музыканта за поступки однофамильца, спрашивая, зачем тот устроил переполох в России. Буквально за сутки Иосиф Пригожин стал объектом для шуток и мемов.

Позже продюсер прокомментировал в СМИ свою популярность, отметив, что "в тот момент ему было не смешно". Кстати, ехидные комментаторы добрались и до аккаунта Валерии, поблагодарив певицу за то, что "отговорила мужа от смуты".

23 июня в Кремле заявили о попытке военного мятежа и новостные ленты заполонила информация о лидере ЧВК "Вагнер" Евгении Пригожине, против которого ФСБ возбудила уголовное дело. В Москве и некоторых областях ввели режим контртеррористической операции и отметили все массовые мероприятия, а также перекрыли загородные трассы. Президент России Владимир Путин обратился к гражданам своей страны, назвав мятеж предательством. 24 июня Путин созвонился с лидерами нескольких стран, в том числе президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым . После длительных переговоров с Лукашенко глава ЧВК "Вагнер" заявил, что разворачивает свои колонны в обратном направлении. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил СМИ, что ситуацию с мятежом удалось разрешить "без дальнейших потерь" и "без повышения уровня напряженности", а дело против Пригожина прекратили.