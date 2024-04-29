Байжанову предъявили новое обвинение

В Астане проходит очередное судебное заседание по уголовному делу Салтанат Нукеновой. Прокуратура попросила суд изменить обвинение Бахытжана Байжанова и убрать одну из статей, вменяемых подсудимому, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Перед началом судебных прений сторона гособвинения попросила возобновить судебное следствие для предъявления ходатайства в части квалификации в отношении подсудимого Байжанова.

"Сторона обвинения отказывается от обвинения в отношении Байжанова в части 434 УК РК - недонесение о преступлении. Продолжить рассмотрение уголовного дела по обвинению Байжанова в совершении преступления, предусмотренного статьёй 432 – заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления. Укрывательство преступления является одной из форм противодействия осуществления правосудия, оно затрудняет раскрытие преступления и привлечение виновного к ответственности. Байжанов, не предпринимая никаких мер по разоблачению лица, совершившего преступление, совершил преступное деяние, направленное на сокрытие особо тяжкого преступления, которое не было обещано заранее. Просим принять новую формулировку обвинения в отношении Байжанова", - сообщил прокурор.

Адвокат подсудимого Газиз Ынтыкбаев попросил дать время для ознакомления с новым обвинительным актом.

В этой связи судебное заседание прервали. Оно продолжится 2 мая в 10:00.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Ранее он заявил, что Бишимбаев оказывает на него давление.

Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.