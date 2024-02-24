Принуждают к забастовкам: в полиции Мангистау сделали заявление

В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали информацию в соцсетях о том, что работников ряда предприятий в регионе обманом и угрозой насилия принуждают продолжать участвовать в забастовках, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве отметили, что в частности, такая ситуация происходит в коллективе ТОО "West Oil Software", где забастовка работников судом признана незаконной и подлежит прекращению.

"Отдельные рабочие ТОО "West Oil Software", общее число которых достигло свыше 100 человек, отказались от участия в незаконной забастовке и приступили к своим трудовым обязанностям. Однако, они сталкиваются с угрозами насилием и давлением со стороны активистов забастовки. Также сообщается, что подобные действия допускаются и в адрес работников, продолжающих участие в незаконной забастовке. Подобные действия недопустимы. По данному факту будет проведена подробная проверка. На сегодня департаментом полиции области ведется досудебное расследование по ч.2 ст.402 УК по фактам призывов к продолжению участия в незаконной забастовке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что правовая оценка указанным противоправным действиям лиц, причастным к ним, будет дана в рамках досудебного расследования данного уголовного дела.

Полиция призывает жителей обращаться в органы внутренних дел по фактам угрозы насилием, давления и обмана и не поддаваться на провокации.

Напомним, нефтяники и железнодорожники ТОО "West Oil Software" потребовали сравнить заработные платы с Единой системой оплаты труда КМГ, обновить материально-техническую базу, а также вхождения в штат дочернего предприятия КМГ. В ответ на это АО НК "КазМунайГаз" заявило о готовности выполнить одно из требований работников ТОО "West Oil Software" - в течение трёх лет КМГ обновит более 200 единиц техники. Спустя восемь дней забастовки руководство компании на ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшэн" сообщило, что забастовка рабочих грозит аварией на нефряных скважинах, а также немалыми убытками. В КазМунайГазе посчитали, что ущерб от забастовки водителей West Oil Software составил более миллиарда тенге. По инициативе акима Каракиянского района Сымбата Торетаева, была предпринята попытка организовать переговорный процесс с работниками West Oil Software, однако рабочие отказались от переговоров, потребовав трудоустройства в штат "Казмунайгаза".

Ранее безработные жители сёл Бостан, Сенек и Куланды Каракиянского района записали видеообращение, в котором потребовали трудоустроить их в нефтегазовом секторе на места уволенных сотрудников West Oil Software

Забастовка рабочих в Жетыбае длится уже 75 дней. Один из её участников на условиях анонимности рассказал об организации акции протеста, активистах, требованиях и о том, почему он решил прекратить бастовать. По словам мужчины, он не работал более 50 дней, но теперь тем, кто отказался участвовать в акции протеста, поступают угрозы.