"Людей держали в обмане": Один из сотрудников West Оil рассказал об участии в забастовке

Забастовка рабочих в Жетыбае длится уже 75 дней. Один из её участников на условиях анонимности рассказал об организации акции протеста, активистах, требованиях и о том, почему он решил прекратить бастовать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам мужчины, он не работал более 50 дней, но теперь тем, кто отказался участвовать в акции протеста, поступают угрозы.

"Я вышел на работу. Ничего не решалось. Людей держали в обмане, что там скрывать. Есть активисты, которые каждый день кормят людей ложью. Человек десять таких. Сейчас примерно 110 человек вернулись на работу, есть те, кто дома сидят, но не работают. Мне тяжело сказать, сколько точно человек там стоят, но, наверное, 150-200", - сказал мужчина.

Сотрудник West Oil сообщил, что его семья рада, что он снова будет зарабатывать.

- Вы сами решили выйти на забастовку? Или кто-то подтолкнул?

- Вообще в начале они сказали, что мы выйдем 14 ноября, но в итоге вышли 11 декабря. Этого я не понял. Ну, вышел со всеми, всё-таки работаем вместе. Стоял там со всеми. Но вранья оказалось так много, что я решил, что будет лучше, если я вернусь на работу. До сих пор там так все. Людей держат во обмане. Говорят, что 1 марта всё решится. Мол, давайте подождём. Чуть-чуть осталось. Врут, в общем, - сказал собеседник.

- Что решится? Перевод в "КазМунайГаз"?

- Да, говорят, что якобы нас всех включат в "КазМунайГаз", или вот есть транспортная организация у "МангистауМунайГаз"… Как она называется?! ОТК - вот туда якобы переведут. В общем, там уже голова кружится от всего этого.

- Вы говорите об активистах. Какие у них цели?

- Не знаю. До этого слухи ходили, что будет какая-то компания… Альянс какой-то, якобы они забастовкой West Oil уберут, и этот альянс на его место придёт, и якобы эти активисты будут там на руководящих должностях. Один директором будет, другой замом. В общем, цели там вообще другие.

- Когда Вы стояли на забастовке - многие из вас вели прямые эфиры, записывали видеообращения, были в тесном контакте со СМИ. Кто это всё координировал? Активисты?

- Там не 7-8 активистов. Их больше. У них есть команды. Я точно не знаю, кто пишет тексты для обращений, но вы же сами видите, как там всё красиво выглядит. Не знаю, кажется, как будто есть какие-то силы. Тексты кто-то присылает, а они их просто читают.

- Активисты - это сотрудники West Oil?

- Да, они ещё с 2021 года активисты. Наши, местные.

По словам сотрудника West Oil, вначале забастовки к ним приезжали парни из БЖБ "Озенмунайгаза". Но сейчас поддержку никто не проявляет.

- Со стороны активистов были ли угрозы в сторону таких, как вы, кто решил вернуться на работу?

- Да. Они забирали ключи от машин. Говорят так: иди домой, но ключи от машины оставь. Причём делают они это аккуратно. Мол, братан, оставь нам машину, нам поспать надо. Ты же всё равно утром вернёшься, говорят. Вот так это происходит. Мне они так не говорили, потому что я не такой, чтобы их слушаться. Я сам знаю, приду или не приду. Но есть те, кто побаиваются, кто не может за себя постоять. У тех, кто слабее, просто силой забирают, человек всё равно за машиной вернётся.



- Вы говорили окружающим, что нужно возвращаться на работу?

- Да, говорил, что стоять вот так - это ни о чём. Но никто не слушает. Даже когда люди из КМГ приходили, звали на переговоры. Они не верят, что их уволят. Даже когда 100 человек прислали уведомления, все подумали, что это ни о чём. В начале же 18 человек уволили, они продолжали стоять и говорили, ну и что, я всё равно буду стоять, эти бумаги ни о чём.

- Вы сказали, что забастовщикам кто-то помогает, пишет для них тексты, например. У Вас есть мысли, откуда это может быть?

- Я не знаю. Лишь вижу то, что тексты и картинка красивые. Без ошибок.

- Как относятся к забастовкам родственники рабочих? Никто не говорит, что пора уже вернуться?

- Не слушают они. С такими родственниками просто не разговаривают по телефону. Они ведь там же и ночуют.



- Не жалеете, что больше 50 дней стояли?

- Да, больше 50 дней попросту стоял. Если бы в начале знал, что ничего не решится, то не стоял бы. В долги влез, деньги пришлось занимать. Встрял, в общем. Сейчас зарплата у меня та же, никаких изменений, то же предприятие. Всё стало по-прежнему. Я считаю, что всем нужно вернуться. У всех же дети, семьи. Есть те, кто хочет вернуться, но "уят" останавливает, мол, стыдно же будет перед остальными. Боятся, что эти победят. Мне тоже так говорили, но я вышел на работу.

- Как забастовщики относятся к тем, кто вышел на работу?

- Говорят, что попало, что вздумается. "Юбка", говорят.



- Есть информация, что люди собирали для забастовщиков деньги. Что с этими деньгами? Вам их давали?

- Нет. Только на еду общую давали. Активисты этим занимались. Наверное, кредиты свои закрывали (смеется). Там сумма набралась примерно 20 миллионов тенге. Предприятия, компании привозили по 100 тысяч, по 600 тысяч. Но людям эти деньги не раздавали. Общая касса была. Она у одного человека. У него все брали на продукты и прочие расходы. Но, я думаю, что активисты брали оттуда деньги. На свои нужды. Невозможно же. Как бы они закрывали свои кредиты?

- Как они относятся к тому, что всех их могут уволить?

- Никак. Спокойно ведут себя 18 человек, которых в начале уволили, мол, ну и что, нас уволили, стоим же здесь, подстёгивают остальных, в общем.

- А как относятся забастовщики к заявлениям безработных, которые хотят работать в West Oil?

- Оказывается, такое видео записывали парни из Жетыбая. Вот к ним они ездили. Около шести машин организовали и поехали. Те вышли, сказали, что им тоже нужна работа. Ты тоже просишь. И мы просим. И они правильно делают. Сколько человек ходят без работы…

- Они их запугивали?

- Такой факт был. Бандитизм, в общем.