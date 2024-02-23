Забастовка рабочих в Мангистау: жители нескольких сёл претендуют на места уволенных сотрудников

Безработные жители сёл Бостан, Сенек и Куланды Каракиянского района записали видеообращение, в котором потребовали трудоустроить их в нефтегазовом секторе на места уволенных сотрудников West Oil Software, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Такое требование они озвучили после аналогичных видеообращений, снятых ранее безработными из сёл Жетыбай и Курык.

В видеообращении безработные сельчане заявили, что они уже длительное время требуют обеспечить их стабильной работой. По их словам, они готовы пройти обучения для трудоустройства в West Oil.

"До сих пор мы слышали оправдания о том, что в нефтегазовом секторе нет свободных вакансий. Однако последние новости говорят об обратном - в West Oil скоро появится много рабочих мест. Мы устали от невозможности содержать свои семьи. Предложенные вами ранее вакансии недостаточны для того, чтобы содержать наши семьи. Поэтому мы, безработные жители сел Бостан, Куланды и Сенек, требуем быть принятыми на работу на освободившиеся места. В случае необходимости мы готовы пройти обучение и курсы подготовки. Это наше основное требование", - говорится в видеообращении.

Участникам незаконной забастовки предложили до 24 февраля вернуться на рабочие места, иначе их вынуждены будут уволить. На сегодняшний день более 100 человек приступили к работе.

Ранее сообщалось, нефтяники и железнодорожники ТОО "West Oil Software" требуют сравнять их заработные платы с Единой системой оплаты труда КМГ, обновить материально-техническую базу, а также вхождения в штат дочернего предприятия КМГ.

В ответ АО НК "КазМунайГаз" заявило о готовности в течение трёх лет обновить более 200 единиц техники.

В "КазМунайГазе" посчитали, что ущерб от забастовки водителей West Oil Software составил более миллиарда тенге. По инициативе акима Каракиянского района Сымбата Торетаева предпринята попытка организовать переговорный процесс с работниками, однако те отказались, потребовав трудоустройства в штат КМГ.

Каракиянским районным судом вынесено решение о признании забастовки незаконной.

21 февраля работодатель распространил обращение к участникам незаконной забастовки. Гражданам предложили до 24 февраля вернуться на рабочие места, иначе их вынуждены будут уволить. 94 человека приступили к работе.

Безработные жители села Жетыбай потребовали, чтобы их трудоустроили на освобождающиеся места в компании Westoil Software.

Жители Мангистауской области призывают бастующих работников ТОО "Westoil Software" подумать о семьях и вернуться к работе, либо освободить места для тех, кто согласен трудиться на предложенных условиях.