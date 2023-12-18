Чем грозит недельная забастовка нефтяников в Мангистау: руководство компании сделало заявление

В Мангистау восьмой день подряд продолжается забастовка работников нефтесервисной компании West Oil Software. Нефтяники бастуют с 11 декабря в селе Жетыбай Мангистауской области. Люди требуют перевести их в структуру нацкомпании "КазМунайГаза" и выплачивать зарплату в соответствии с единой системой оплаты труда и модернизировать технику, на которой работают, передаёт BaigeNews.kz.

Руководство компании на ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшэн" сделало заявление в социальных сетях, отметив, что за стачка рабочих грозит аварией на нефряных скважинах, а также немалыми убытками.

"Между ТОО "ОТК" и ТОО "WOS" существует действующий долгосрочный договор до 2027 года. Компания намерена исполнить свои обязательства в полном объёме, с участием бастующих работников или без них. В связи с незаконной забастовкой существует угроза аварии на нефтяных скважинах, что может повлечь вред окружающей среде и здоровью граждан, а также существенный экономический ущерб заказчику. В связи с забастовкой компания ежедневно несет убытки свыше 23 млн тенге за неисполнение условий контракта", — говорится в сообщении.

Также руководство ТОО "West Oil Software" отмечает, что компания в полной мере исполняет требования коллективного договора и трудового законодательства.

"Компания обеспечивает работников заработной платой, которая в сравнении превышает заработные платы других нефтесервисных предприятий. Доводы бастующих не соответствуют действительности. Требования работников рассмотрены и разрешены в соответствии с законодательством. Компания выступает против выполнения требований о переводе работников в состав КМГ и приведения заработных плат работников к уровню Единой системы оплаты труда КМГ (ЕСОТ КМГ), так как данные вопросы не могут являться предметом трудового спора между работодателем и работниками", — говорится в заявлении.

Отмечается также, что компания поддерживает предложение ТОО "ОТК" и КМГ по обновлению материально-технической базы.

Напомним, 11 декабря работники компании West Oil Software, оказывающей транспортные услуги АО "Мангистаумунайгаз", прекратили работу и начали забастовку. Решением Каракиянского районного суда забастовка работников ТОО "West Oil Software" признана незаконной.

Позже в АО НК "КазМунайГаз" заявили, что компания готова выполнить одно из требований бастующих — в течение трёх лет обновить более 200 единиц техники на предприятии. Все остальные требования руководство посчитало беспочвенными, отметив, что принимать каждого желающего в штат нацкомпания не может.