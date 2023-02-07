Казахстанские спасатели вылетели в Турцию

Фото: пресс-службы МЧС РК

7 февраля в 10:12 спасатели МЧС Казахстана вылетели из Алматы в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. Соответствующее поручение дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Предварительный город прибытия - Газиантеп. В составе отряда спасатели, кинологические расчёты и медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

"В составе отряда спасатели, кинологические расчёты и медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана. На вооружении у сотрудников МЧС спасательное оборудование: гидравлические и пневматические инструменты, гидравлические домкраты, пневмодомкраты, отбойники, перфораторы, осветительные приборы, палатки, спутниковый терминал, каркасный модуль, автотехника", - говорится в сообщении.

Группа укомплектована как необходимым оборудованием, так и опытными спасателями с многолетним богатым опытом в спасательных операциях.

Фото предоставлены пресс-службой МЧС РК