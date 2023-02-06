Мощное землетрясение в Турции: обрушились здания, люди оказались под завалами

Мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло в 04:17 по местному времени на глубине 17,9 километра, вблизи города Газиантеп.

Землетрясение ощущалось в столице Анкаре и других турецких городах, а также по всему региону. Несколько зданий обрушились, под завалами могут находиться люди.