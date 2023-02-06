open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Мощное землетрясение в Турции: обрушились здания, люди оказались под завалами
getty images Сегодня, 09:25
362
Сегодня, 09:25
362
Фото: getty images

Мощное землетрясение в Турции: обрушились здания, люди оказались под завалами

Мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло в 04:17 по местному времени на глубине 17,9 километра, вблизи города Газиантеп.

Землетрясение ощущалось в столице Анкаре и других турецких городах, а также по всему региону. Несколько зданий обрушились, под завалами могут находиться люди.

Корреспондент Турецкой службы Би-би-си в Диярбакыре сообщает, что в городе обрушился торговый центр. В секторе Газа дом дома трясло около 45 секунд.

Турецкие сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 7,4. По их словам, через несколько минут в регионе произошёл второй толчок.

Пока невозможно даже приблизительно представить себе масштаб разрушений, а также количество жертв. Однако землетрясение произошло глубокой ночью, когда люди спали. Поэтому под завалами могли оказаться тысячи жителей Турции.

По данным "Коммерсанта", речь может идти о следующих последствиях землетрясения:

  • в провинции Османие не меньше пяти человек погибли, обрушились 34 здания;
  • в провинции Шанлыурфа обрушились не меньше 16 домов, под завалами остаются люди;
  • в провинции Диярбакыр обрушилось восьмиэтажное здание;
  • в городе Адана обрушился 17-этажный дом.

В Сирии в результате землетрясения обрушился восьмиэтажный дом в городе Хама. Спасатели разбирают завалы. По данным агентства SANA, также есть разрушения в Латакии.

Сообщается о разрушениях и в других турецких и сирийских городах. Подземные толчки ощущались в других странах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#землетрясение #Турция #пострадавшие
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:25
362
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх
// версия rss-informer через observer