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inform.kz Сегодня, 16:07
167
Сегодня, 16:07
167
Фото: inform.kz

Токаев поручил правительству оказать экстренную помощь Турции

Президент Касым-ЖомартТокаев поручил правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По линии МИД и МЧС установлен контакт с турецкими властями. В ближайшее время по просьбе правительства Турции в пострадавшие регионы вылетят казахстанские спасатели и медики.

Напомним, несколько часов назад в Турции недалеко от границы с Сирией произошло мощное землетрясение.

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#Токаев #Турция #помощь
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:07
167
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