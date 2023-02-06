Токаев поручил правительству оказать экстренную помощь Турции

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Президент Касым-ЖомартТокаев поручил правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По линии МИД и МЧС установлен контакт с турецкими властями. В ближайшее время по просьбе правительства Турции в пострадавшие регионы вылетят казахстанские спасатели и медики.

Напомним, несколько часов назад в Турции недалеко от границы с Сирией произошло мощное землетрясение.