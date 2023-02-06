Землетрясение в Турции: к туристам обратились в компании Air Astana

Авиакомпания Air Astana выступила с обращением к пассажирам, собирающимся вылететь в Турцию и из Турции в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

"Выражаем глубокие соболезнования близким и родным погибших во время землетрясения в Турции. Желаем скорейшего выздоровления и восстановления всем пострадавшим. Со своей стороны Air Astana предлагает пассажирам, приобретшим билеты на рейсы из Казахстана в Стамбул и Анталию и обратно до 6-го февраля 2023 года включительно, однократное бесплатное перебронирование по тому же классу на рейсы до 15 марта 2023 года либо полный возврат стоимости билетов", - сообщили в авиакомпании.

По всем вопросам нужно обращаться по месту приобретения билетов либо на Help.airastana.com