Президент Казахстана высказался об итогах своего первого государственного визита в Катар

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на личной странице в Instagram заявил, что высоко оценивает результаты поездки, передаёт BaigeNews.kz.

Глава государства отметил вывод казахско-катарских отношений на уровень стратегического партнерства по итогам переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

"Убедительным свидетельством особого характера сотрудничества между двумя странами служит и солидный пакет подписанных в ходе визита документов. Мы продолжим наращивать взаимовыгодное сотрудничество с Государством Катар на благо наших братских народов", - заявил президент.

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Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Катар 13 февраля. На следующий день Глава государства провёл переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Эмир вручил Токаеву меч основателя государства Катар шейха Джасима бен Мухаммеда бен Тани. Затем президент Казахстана провёл переговоры с премьер-министром Катара. Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахско-катарском инвестиционном круглом столе, а после встретился с руководителями крупных катарских бизнес-структур.

Президент Казахстана принял главного исполнительного директора Qatar Investment Authority Мансура Ибрагима Аль-Махмуда. В ходе встречи с руководителем одного из крупнейших суверенных фондов мира рассмотрены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов и взаимодействия в финансовой сфере.

Затем Глава государства принял председателя совета директоров Nebras Power Мохаммеда Нассера Аль-Хаджри.