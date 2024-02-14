Стало известно, о чем говорил президент Казахстана с эмиром Катара

Президент Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава нашего государства отметил, что с большим удовлетворением принял приглашение посетить Катар. Президент подчеркнул особую значимость своего первого государственного визита в эту страну.

"Катар является нашим важным и надежным партнером в исламском мире. Считаю, что наступило время для того, чтобы придать новый импульс нашим двусторонним отношениям. Предлагаю вывести взаимодействие между Казахстаном и Катаром на уровень полноценного стратегического партнерства. В ходе моего визита будут подписаны важные документы, которые придадут нашему сотрудничеству стратегический характер. Мы придаем большое значение нашим отношениям, так как Катар – особая для нас страна. Мы готовы приложить все усилия для дальнейшего укрепления двусторонних связей. Выражаю благодарность за оказанное нам гостеприимство", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил, что очень рад, что Касым-Жомарт Токаев совершил визит в Катар.

"Убежден, что сегодняшняя встреча будет способствовать дальнейшему развитию отношений между нашими странами. Мы также встречались в Астане. Сегодняшние переговоры позволят нам проконтролировать ход выполнения договоренностей, достигнутых по итогам предыдущих переговоров, и наметить планы на будущее. В рамках нашего взаимодействия мы заинтересованы в реализации энергетических, торгово-экономических и инвестиционных проектов. Надеюсь, что встречи с представителями крупных компаний в ходе Вашего визита обеспечат продвижение партнерства в этих областях", – сказал эмир.

Президент Казахстана подчеркнул высокий уровень казахско-катарских отношений, сложившихся за последние 30 лет. По его словам, между Казахстаном и Катаром налажен тесный политический диалог, расширяется экономическое партнерство, успешно развиваются культурные и гуманитарные связи. Подписанные за последние три года двусторонние соглашения служат прочной основой для дальнейшего укрепления сотрудничества в различных сферах.

Касым-Жомарт Токаев считает, что в ближайшей перспективе Катар войдет в десятку крупнейших инвесторов Казахстана. Президент отметил готовность Казахстана увеличить экспорт в Катар по 60 несырьевым товарным позициям на общую сумму 250 миллионов долларов. Он также предложил в ближайшем будущем увеличить взаимную торговлю до 500 миллионов долларов.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы сельского хозяйства, транспорта, логистики и туризма. В частности, лидер Казахстана призвал Катар к совместным усилиям по развитию интермодальной транспортной сети, соединяющей Залив и Центральную Азию, для стимулирования экономической активности в регионе. В настоящее время наша страна входит в десятку крупнейших мировых производителей пшеницы и муки и планирует увеличить площадь орошаемых земель до 3 миллионов гектаров. Касым-Жомарт Токаев считает, что есть основания для расширения сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.

Отдельное внимание было уделено вопросам укрепления культурно-гуманитарных связей. Глава нашего государства предложил в 2025 году организовать Дни культуры Казахстана и Катара в столицах двух стран. Он выразил уверенность, что данные мероприятия сблизят наши народы и продемонстрируют богатство их культурного наследия.

Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.