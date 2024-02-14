Катарскому холдингу предложили построить знаковое здание в Астане
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Программа государственного визита Президента Казахстана в Доху продолжилась серией встреч с руководителями крупных катарских бизнес-структур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Во время беседы с председателем совета директоров Al Faisal Holding, председателем Ассоциации катарских бизнесменов, координатором делового сотрудничества с Казахстаном Фейсалом бен Касимом Аль Тани обсуждены вопросы укрепления двусторонних экономических и инвестиционных контактов.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что взаимовыгодное партнёрство с холдингом Al Faisal может послужить пропуском для расширения присутствия катарского бизнеса в Казахстане. По его мнению, эта совместная работа способна проложить путь для новых инновационных инвестпроектов.
В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в строительном секторе, туризме и гостиничном бизнесе, а также реализации совместных проектов в сфере образования.
Холдингу Al Faisal предложено изучить перспективы строительства знакового здания в Астане, которое станет символом дружеских отношений между Казахстаном и Катаром.
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