Катарскому холдингу предложили построить знаковое здание в Астане

Программа государственного визита Президента Казахстана в Доху продолжилась серией встреч с руководителями крупных катарских бизнес-структур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Во время беседы с председателем совета директоров Al Faisal Holding, председателем Ассоциации катарских бизнесменов, координатором делового сотрудничества с Казахстаном Фейсалом бен Касимом Аль Тани обсуждены вопросы укрепления двусторонних экономических и инвестиционных контактов.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что взаимовыгодное партнёрство с холдингом Al Faisal может послужить пропуском для расширения присутствия катарского бизнеса в Казахстане. По его мнению, эта совместная работа способна проложить путь для новых инновационных инвестпроектов.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в строительном секторе, туризме и гостиничном бизнесе, а также реализации совместных проектов в сфере образования.

Холдингу Al Faisal предложено изучить перспективы строительства знакового здания в Астане, которое станет символом дружеских отношений между Казахстаном и Катаром.