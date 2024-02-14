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Президент пригласил главу Nebras Power на Международный форум Астана

Сегодня, 21:06
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 21:06
Сегодня, 21:06
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана принял председателя совета директоров Nebras Power Мохаммеда Нассера Аль-Хаджри, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. 

На встрече обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики и инвестирования в возобновляемые источники энергии.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан придаёт большое значение достижению углеродной нейтральности. В связи с этим он высоко оценил интерес Nebras Power к развитию возобновляемой энергетики в нашей стране.

Мохаммед Нассер Аль-Хаджри выразил признательность за приём и поделился планами по реализации гидроэнергетического проекта в Казахстане в партнёрстве с "Самрук-Казына". Сегодня заинтересованными сторонами подписано соответствующее соглашение.

Во время беседы также обсуждены вопросы сотрудничества в сфере сокращения выбросов метана, особенно в энергетическом секторе.

Президент пригласил председателя совета директоров Nebras Power принять участие в работе предстоящего Международного форума Астана, в рамках которого состоятся дискуссии по важнейшим региональным и глобальным вопросам.

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