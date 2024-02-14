Президент пригласил главу Nebras Power на Международный форум Астана

Президент Казахстана принял председателя совета директоров Nebras Power Мохаммеда Нассера Аль-Хаджри, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

На встрече обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики и инвестирования в возобновляемые источники энергии.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан придаёт большое значение достижению углеродной нейтральности. В связи с этим он высоко оценил интерес Nebras Power к развитию возобновляемой энергетики в нашей стране.

Мохаммед Нассер Аль-Хаджри выразил признательность за приём и поделился планами по реализации гидроэнергетического проекта в Казахстане в партнёрстве с "Самрук-Казына". Сегодня заинтересованными сторонами подписано соответствующее соглашение.

Во время беседы также обсуждены вопросы сотрудничества в сфере сокращения выбросов метана, особенно в энергетическом секторе.

Президент пригласил председателя совета директоров Nebras Power принять участие в работе предстоящего Международного форума Астана, в рамках которого состоятся дискуссии по важнейшим региональным и глобальным вопросам.