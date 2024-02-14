В Дохе обсудили возможность создания казахско-катарского фонда прямых инвестиций в МФЦА
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана принял главного исполнительного директора Qatar Investment Authority Мансура Ибрагима Аль-Махмуда. В ходе встречи с руководителем одного из крупнейших суверенных фондов мира рассмотрены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов и взаимодействия в финансовой сфере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что взаимовыгодное сотрудничество между Qatar Investment Authority и фондом "Самрук-Казына" может стать основной движущей силой экономического партнёрства между двумя странами.
Мансур Ибрагим Аль-Махмуд сообщил о планах выйти на финансовый рынок Казахстана, а также реализовать проект по глубокой переработке продукции агропромышленного комплекса.
Кроме того, собеседники обсудили возможность создания казахско-катарского фонда прямых инвестиций в "Международном финансовом центре Астана" (AIFC).
В завершение встречи глава государства пригласил главного исполнительного директора Qatar Investment Authority принять участие в Международном форуме Астана.
Самое читаемое
- Собирающий еду на мусорке пенсионер купил 10 домов
- Птицефабрику по цене шести Boeing начали строить в Алматинской области
- "Останется на моей совести": глава ДЧС высказался о дальнейших поисках на "Майкаинзолото"
- Машины, ремонты, кресла: костанайских энергетиков подозревают в неоправданных тратах
- Скончалась экс-глава Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова