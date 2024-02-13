  • 13 Февраля, 22:59
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Эмир Катара лично встретил Касым-Жомарта Токаева в аэропорту

Сегодня, 22:15
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 22:15
Сегодня, 22:15
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Катар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В международном аэропорту "Хамад" в Дохе президента встретил Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. У трапа самолета была выстроена рота Почётного караула.

После завершения церемонии главы государств коротко обменялись мнениями в зале почётных гостей аэропорта.

Завтра, 14 февраля, Касым-Жомарт Токаев проведёт переговоры с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани.

По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

Президент также примет участие в казахско-катарском инвестиционном круглом столе и проведет встречи с капитанами катарского бизнеса.

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