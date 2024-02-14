Меч основателя Катара вручили Касым-Жомарту Токаеву
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Президенту Казахстана вручили меч основателя Государства Катар шейха Джасима бен Мухаммеда бен Тани, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Меч основателя Государства Катар шейха Джасима бен Мухаммеда бен Тани – высший государственный символ Катара. Его лично вручает Эмир Катара монархам, принцам, а также главам государств за заслуги перед Государством Катар и всем человечеством.
Первым зарубежным лидером, которому вручили этот меч, стал Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд (2016 г.). Позднее меч был вручен Султану Омана Хайсаму бен Тареку (2021 г.) и Королю Испании Филиппу VI (2022 г.)
Символ является точной копией меча основателя Государства Катар шейха Джасима бен Мухаммеда бен Тани (1827-1913). Ножны изготовлены из желтого золота (18 карат) и украшены с обеих сторон. Лезвие изготовлено из драгоценной нержавеющей стали, рукоять, выполненная из верблюжьей кости, инкрустирована агатом и турмалином.
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