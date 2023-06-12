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Пожар в Абайской области: версию поджога рассматривает следствие
В акимате Абайской области дали разъяснение в связи с распространением видеоматериалов в социальных сетях и мессенджерах, на которых демонстрируются места предполагаемых попыток поджогов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.
"Автор видео поднимает вопрос о возможной причине пожара, предполагая, что источником огня стал не грозовой разряд, а преднамеренный поджог. Автор видео предполагает, что источником возгорания мог стать не естественный грозовой разряд, а целенаправленный поджог. Однако стоит учесть, что на участках, запечатленных в видео, огонь от предположительных костров не распространился на прилегающие лесные массивы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент компетентные органы проводят всестороннее разбирательство по этому вопросу. Расследование направлено на определение возможного поджигателя и установление, являлся ли поджог основной причиной масштабного пожара.
В ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ и соцсетей предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы.
"Призываем граждан не поддаваться панике и доверять только официальной информации", - добавили в пресс-службе акимата.
О пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. За несколько дней огонь распространился более чем на 60 тысяч гектаров.
9 июня в Семее объявили режим ЧС. Во время лесного пожара была утеряна связь с 14 сотрудниками Новошульбинского филиала, которые вышли на свой участок для тушения огня. Позже стало известно, что все 14 работников лесничества погибли: сначала поступила информация о смерти троих человек, на следующий день во время тушения обнаружили ещё 11 тел погибших. Полный список и фотографии погибших можно посмотреть здесь.
По факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В Генпрокуратуре заявили, что накажут должностных лиц за халатность.
12 июня в Казахстане объявлен Днём национального траура. Также президент страны подписал указ о посмертном награждении погибших работников лесничества.
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