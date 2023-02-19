После аварии на ТЭЦ: в Экибастузе работает штаб акима области

Фото: gov.kz

В Минэнерго прокомментировали очередную аварию на ТЭЦ в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz.

"В настоящее время в работе на Экибастузской ТЭЦ шесть котлов, температура теплоподачи 70 градусов. На месте работает оперативный штаб акимата области с участием представителей МЧС, Комитета атомного и энергетического надзора и контроля. Ситуация находится на контроле Правительства", — говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

Напомним, 18 февраля в 4:37 на Экибастузской ТЭЦ произошло повреждение на коллекторе подачи тепловой сети водогрейной части.

Поэтому специалистам пришлось остановить водогрейные котлы. Параметры температуры теплоносителя при этом снизили. Между тем, в социальных сетях пошли слухи о том, что ТЭЦ полностью остановили. В акимате эту информацию опровергли, назвав фейком.

Около 20:00 субботы коммунальщики устранили повреждение. После заполнения коллектора в 23:00 начата поочередная растопка водогрейных котлов для поднятия параметров тепловой сети.

Между тем, экибастузцы продолжают жаловаться на холод в квартирах и опасаться, что батареи в домах снава разморозятся.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Экибастуз Ekibastuz Live (@ekibastuz_live)

Этой ночью аким Павлодарской области Асаин Байханов вышел в прямой эфир с Экибастузской ТЭЦ и сообщил, что в квартирах экибастузцев должно потеплеть спустя 8-9 часов после устранения проблемы на станции.

Ранее, 28 ноября прошлого года, в городе горняков объявили режим ЧС, который сняли 8 декабря. Позже глава Минэнерго Болат Акчулаков отметил, что коммунальная авария в Экибастузе — результат комплексной ошибки. В ведомстве комментировали, что на пяти котлоагрегатах Экибастузской ТЭЦ планируют провести капитальный ремонт.